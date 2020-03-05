В России изменят механизм оплаты больничных листов и декретных отпусков

Posted 5 марта 2020, 17:21
Published 5 марта 2020, 17:21
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Газета «Известия» пишет, что соответствующий законопроект создается Минтрудом России, чьи преобразования является гарантией получения гражданами всех страховых выплат.
Отмечается, что работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. В частности, трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем при выплате этих средств работодателем.