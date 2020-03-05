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Posted 5 марта 2020, 17:21

Published 5 марта 2020, 17:21

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

В России изменят механизм оплаты больничных листов и декретных отпусков

В России изменят механизм оплаты больничных листов и декретных отпусков

5 марта 2020, 17:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России ожидается кардинальная реформа механизма оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет возмещать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Газета «Известия» пишет, что соответствующий законопроект создается Минтрудом России, чьи преобразования является гарантией получения гражданами всех страховых выплат.

Отмечается, что работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. В частности, трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем при выплате этих средств работодателем.

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