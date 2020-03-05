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Posted 5 марта 2020, 14:25

Published 5 марта 2020, 14:25

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Выставка Константина Коровина откроется 6 марта в Ростове

5 марта 2020, 14:25
В Ростовском областном музее изобразительных искусств 6 марта начнет работу выставка русского художника Константина Коровина «Праздник для глаз и души…».

Выставка откроется при поддержке банка «Центр-инвест», который сотрудничает с музеем в рамках долгосрочного проекта культурного просвещения детей.

Это не первый проект музея и банка, с 2011 года более 28 тысяч школьников Ростовской области бесплатно посетили постоянные экспозиции музея в рамках образовательного проекта «Художественное достояние Юга России». Это стало возможно благодаря финансовой поддержке банка «Центр-инвест».

В хранилищах музея есть произведения Коровина, относящиеся к 1900–1910 годам и выполненные в едином стиле. Среди них «Южная ночь» (1904), «Костер» (1913), «Ночь на Юге» (1915), «Высокий берег» (1916), «На веранде» (1914), «Севастополь» (1916), а также натюрморт «Розы», созданный художником в 1916 году в подмосковном имении Охотино. Последняя картина является самой яркой в собрании ростовского музея.

Все перечисленные работы будут представлены на выставке, кроме того, в экспозицию вошли три графических произведения, представляющие собой эскизы росписи выставочных павильонов для Всероссийской Нижегородской выставки 1896 года.

«Выставка Константина Коровина — прекрасный пример чистого, яркого, настоящего искусства. Константин Алексеевич говорил: «Я твердо заявляю, что пишу не для себя, а для всех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечно разнообразному миру красок, форм, кто не перестает изумляться вечно меняющейся игре света и тени». Мы рады выступить партнером этой уникальной экспозиции и подарить ростовчанам возможность увидеть работы «русского импрессиониста», — рассказала председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Коровин является одним из самых ярких и талантливых русских художников конца XIX — начала XX века, его можно сравнить с мастерами Возрождения. Кроме того, он проявил себя как театральный художник, создав ряд декораций, соответствующих духу и стилю спектакля.

Выставка продлится до 5 мая по адресу проспект Чехова, 40.

#Культура#Новости
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