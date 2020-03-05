Выставка Константина Коровина откроется 6 марта в Ростове

«Выставка Константина Коровина — прекрасный пример чистого, яркого, настоящего искусства. Константин Алексеевич говорил: «Я твердо заявляю, что пишу не для себя, а для всех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечно разнообразному миру красок, форм, кто не перестает изумляться вечно меняющейся игре света и тени». Мы рады выступить партнером этой уникальной экспозиции и подарить ростовчанам возможность увидеть работы «русского импрессиониста», — рассказала председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.