Выставка Константина Коровина откроется 6 марта в Ростове

Posted 5 марта 2020, 14:25
Published 5 марта 2020, 14:25
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Выставка откроется при поддержке банка «Центр-инвест», который сотрудничает с музеем в рамках долгосрочного проекта культурного просвещения детей.
Это не первый проект музея и банка, с 2011 года более 28 тысяч школьников Ростовской области бесплатно посетили постоянные экспозиции музея в рамках образовательного проекта «Художественное достояние Юга России». Это стало возможно благодаря финансовой поддержке банка «Центр-инвест».
В хранилищах музея есть произведения Коровина, относящиеся к 1900–1910 годам и выполненные в едином стиле. Среди них «Южная ночь» (1904), «Костер» (1913), «Ночь на Юге» (1915), «Высокий берег» (1916), «На веранде» (1914), «Севастополь» (1916), а также натюрморт «Розы», созданный художником в 1916 году в подмосковном имении Охотино. Последняя картина является самой яркой в собрании ростовского музея.
Все перечисленные работы будут представлены на выставке, кроме того, в экспозицию вошли три графических произведения, представляющие собой эскизы росписи выставочных павильонов для Всероссийской Нижегородской выставки 1896 года.
«Выставка Константина Коровина — прекрасный пример чистого, яркого, настоящего искусства. Константин Алексеевич говорил: «Я твердо заявляю, что пишу не для себя, а для всех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечно разнообразному миру красок, форм, кто не перестает изумляться вечно меняющейся игре света и тени». Мы рады выступить партнером этой уникальной экспозиции и подарить ростовчанам возможность увидеть работы «русского импрессиониста», — рассказала председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.
Коровин является одним из самых ярких и талантливых русских художников конца XIX — начала XX века, его можно сравнить с мастерами Возрождения. Кроме того, он проявил себя как театральный художник, создав ряд декораций, соответствующих духу и стилю спектакля.
Выставка продлится до 5 мая по адресу проспект Чехова, 40.