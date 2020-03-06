Неделя Ростова: смертельная вечеринка, наступающий коронавирус и карьера Тарасова

Posted 6 марта 2020, 14:31
Published 6 марта 2020, 14:31
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
В пятницу, 28 февраля, в одном из банных комплексов в Москве праздновала свое 29-летие известный блогер из Таганрога Екатерина Диденко. Участники вечеринки решили, что будет весело, если в бассейн высыпать несколько ящиков сухого льда. Но веселье закончилось трагедией. После того, как лед попал в воду, началась химическая реакция с выделением углекислого газа. Люди в бассейне люди стали терять сознание и захлебываться в воде. В результате погибли три человека, в том числе муж Екатерины Диденко — Валентин. Еще четыре человека были госпитализированы.
После произошедшего в сети началась травля Диденко. Рунет в буквальном смысле разделился на два лагеря, одни поддерживали и выражали соболезнования вдове, другие осудили Диденко за прямые сводки из морга и незнание законов химии. Ведь сама девушка называет себя «аптечным ревизорро» и не раз козыряла красным дипломом Пятигорского медико-фармацевтического института.
Но несмотря на негативные комментарии, Диденко продолжала постить сторис, в которых рассказывала о том, что собирается кремировать тело мужа и о том, что не знает, как рассказать детям о смерти их отца. А потом и вовсе блогер из Таганрога появилась на программе «Пусть говорят» на Первом канале. По слухам, сумма гонорара Кати составила около 1,5 миллиона рублей.
После всех выступлений Диденко другой известный блогер Лена Миро, знаменитая своими резкими высказываниями, заявила, что вдова попросту наживается на смерти мужа, и, возможно, его гибель была подстроена. К слову, число подписчиков самой Кати Диденко выросло с момента трагедии на 600 тысяч человек.
Опасный коронавирус все ближе подбирается к жителям Ростовской области. Глава регионального Управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что эпидемия коронавируса в области может начаться в любой момент из-за туристов, прилетающих из стран, где зафиксированы вспышки инфекции COVID-19 (пневмония нового типа).
При этом пока в регионе не было зафиксировано ни одного случая заражения короновирусом. В оборудованных для пациентов спецблоках, где проверяют на коронавирус, сейчас также нет ни одного человека. В эти боксы могут на время направлять людей, но после всех необходимых исследований, их отправляют домой. А тем, кто приехал из стран, где бушует опасный вирус, запрещено выходить на улицу и посещать общественные места в течение двух недель.
При первых симптомах заболевания жителям региона рекомендовали сразу вызывать скорую, медики осмотрят пациента, возьмут мазок из носа и горла и отправят на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области.
Ковалев подчеркнул, что риск заноса в Ростовскую область этого вируса велик и к профилактическим мерам надо подходить взвешенно, обосновано, нужно понимать, что завезти в регион COVID-19 могут в любой момент.
Вакцины в мире нет, «а если кто-то из стран заявляет, что «разработала эту вакцину, то она не прошла клинические испытания», комментирует Ковалев. Насчет «экзотического» гриппа, который якобы «завезла» в Ростовскую область женщина, отдыхавшая в Шри-Ланке, Ковалев сообщил, что такого понятия не существует.
«Гриппа „экзотического“ у нас нет. Есть три вида гриппа: А, В, С. „Экзотических“ не бывает», — подчеркнул глава регионального Роспотребнадзора.
Всего с момента вспышки в мире эпидемии коронавируса в Ростовской области проверку прошел 141 человек. В медицинских учреждениях есть запасы масок, перчаток и препаратов. Более 32 миллионов рублей предусмотрено на медицинские изделия против инфекции.
В конце декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова посоветовали ему покончить со спортивной карьерой в силу возраста. Супруга ростовской модели Анастасии Костенко преследуют неудачи в работе. Больше полугода Тарасов был безработным и залечивал травмы. В феврале он, наконец, подписал контракт с «Рубином», но на третий день после этого на тренировке сломал ногу.
Спортсмену сделали операцию в клинике в Италии, по словам футболиста, она прошла успешно. «Впереди еще одна большая работа над собой. Как говорится — «Нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идет не так, как надо», — написал Дмитрий.
Однако пользователи соцсети напомнили ему о возрасте и намекнули, что для большого футбола Тарасов староват. Какое решение примет футболист по поводу своей карьеры, покажет время.