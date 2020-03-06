Неделя Ростова: смертельная вечеринка, наступающий коронавирус и карьера Тарасова

При этом пока в регионе не было зафиксировано ни одного случая заражения короновирусом. В оборудованных для пациентов спецблоках, где проверяют на коронавирус, сейчас также нет ни одного человека. В эти боксы могут на время направлять людей, но после всех необходимых исследований, их отправляют домой. А тем, кто приехал из стран, где бушует опасный вирус, запрещено выходить на улицу и посещать общественные места в течение двух недель.