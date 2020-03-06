rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2020, 12:23

Published 6 марта 2020, 12:23

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Ростовчане стали чаще обращаться в МФЦ

6 марта 2020, 12:23
Сюжет
Эксклюзив
От ростовчан получили на 15% больше обращений в 2019 в сравнении с предыдущим годом, рассказал начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич.

«Создание комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, на мой взгляд, — это одна из основных задач, которая ставится перед администрацией города. Для нас очень важно, чтобы ростовчане могли максимально оперативно получить те или иные услуги, причем без снижения их качества. И также, чтобы придя в офис МФЦ, они чувствовали себя комфортно», — сообщил заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий. Он отметил, что с этой целью уже не первый год создаются новые офисы МФЦ и укрупняются существующие.

Новицкий добавил, что недавно побывал в рабочей поездке по офисам МФЦ. «В целом, я остался ими доволен. Есть ряд замечаний, которые необходимо устранить. В основном это касается благоустройства прилегающих территорий: самое главное — обеспечить их частоту. И нужно провести работу, связанную с доступностью для маломобильных групп населения. Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы снять все замечания», — сообщил спикер.

Юрий Зданевич привел в своем выступлении статистику обращений горожан. «Если смотреть на графику динамики принятых дел, то мы наблюдаем увеличение количества заявок на оказание услуг», — отметил начальник организации. По его данным, в 2019 году было принято 789,5 тысяч дел, что больше, чем в 2018 году, на 15%.

«У нас возросла доля принятых дел Росреестра, Кадастровой палаты. Более 40% от всех заявок — это услуги этих федеральных органов власти, 20% — социальные услуги, 15% — МВД (миграционный учет, выдача паспортов, в том числе заграничных и другое), 5% — Пенсионного фонда. Остальные услуги занимают порядка 18%», — сообщил Зданевич.

По его словам, в прошлом году организация занималась бережливым производством, в том числе перенесла услугу сканирования документов в бэк-офис. «Благодаря этому удалось сократить время не только ожидания, но и приема посетителей, и повысить уровень комфорта», — пояснил спикер. Как следует из данных Зданевича, среднее время ожидания в очереди в ростовских МФЦ приблизилось к 2,42 минутам.

Что касается нововведений 2020 года, то Александр Новицкий рассказал об акции, приуроченной ко Дню 70-летия Победы. «С марта можно прийти в любой офис МФЦ с фотографией своего родственника, участника войны или приравненного к нему, совершенно бесплатно распечатать фотографию для участия в шествии „Бессмертного полка“. Это нововведение будет хорошим подспорьем нашим ростовчанам, у которых нет возможности распечатать фотографию и есть желание принять участие в акции „Бессмертного полка“», — сообщил заместитель главы.

Материалы по теме
Безопасность системы информации для МФЦ от Ростелеком проверили в Ростове
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика