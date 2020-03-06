Ростовчане стали чаще обращаться в МФЦ

«Создание комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, на мой взгляд, — это одна из основных задач, которая ставится перед администрацией города. Для нас очень важно, чтобы ростовчане могли максимально оперативно получить те или иные услуги, причем без снижения их качества. И также, чтобы придя в офис МФЦ, они чувствовали себя комфортно», — сообщил заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий. Он отметил, что с этой целью уже не первый год создаются новые офисы МФЦ и укрупняются существующие.