Ростовчане стали чаще обращаться в МФЦ

Posted 6 марта 2020, 12:23
Published 6 марта 2020, 12:23
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
«Создание комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, на мой взгляд, — это одна из основных задач, которая ставится перед администрацией города. Для нас очень важно, чтобы ростовчане могли максимально оперативно получить те или иные услуги, причем без снижения их качества. И также, чтобы придя в офис МФЦ, они чувствовали себя комфортно», — сообщил заместитель главы администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий. Он отметил, что с этой целью уже не первый год создаются новые офисы МФЦ и укрупняются существующие.
Новицкий добавил, что недавно побывал в рабочей поездке по офисам МФЦ. «В целом, я остался ими доволен. Есть ряд замечаний, которые необходимо устранить. В основном это касается благоустройства прилегающих территорий: самое главное — обеспечить их частоту. И нужно провести работу, связанную с доступностью для маломобильных групп населения. Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы снять все замечания», — сообщил спикер.
Юрий Зданевич привел в своем выступлении статистику обращений горожан. «Если смотреть на графику динамики принятых дел, то мы наблюдаем увеличение количества заявок на оказание услуг», — отметил начальник организации. По его данным, в 2019 году было принято 789,5 тысяч дел, что больше, чем в 2018 году, на 15%.
«У нас возросла доля принятых дел Росреестра, Кадастровой палаты. Более 40% от всех заявок — это услуги этих федеральных органов власти, 20% — социальные услуги, 15% — МВД (миграционный учет, выдача паспортов, в том числе заграничных и другое), 5% — Пенсионного фонда. Остальные услуги занимают порядка 18%», — сообщил Зданевич.
По его словам, в прошлом году организация занималась бережливым производством, в том числе перенесла услугу сканирования документов в бэк-офис. «Благодаря этому удалось сократить время не только ожидания, но и приема посетителей, и повысить уровень комфорта», — пояснил спикер. Как следует из данных Зданевича, среднее время ожидания в очереди в ростовских МФЦ приблизилось к 2,42 минутам.
Что касается нововведений 2020 года, то Александр Новицкий рассказал об акции, приуроченной ко Дню 70-летия Победы. «С марта можно прийти в любой офис МФЦ с фотографией своего родственника, участника войны или приравненного к нему, совершенно бесплатно распечатать фотографию для участия в шествии „Бессмертного полка“. Это нововведение будет хорошим подспорьем нашим ростовчанам, у которых нет возможности распечатать фотографию и есть желание принять участие в акции „Бессмертного полка“», — сообщил заместитель главы.