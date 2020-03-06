США фабрикуют дело против россиянина, работающего в компании Group-IB

Министерство юстиции США предъявило Кислицину обвинение в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей Formspring в 2012 году. Была озвучена даже сумма, которую якобы просил Кислицин, – 5500 евро. Отмечается, что в качестве доказательства были предъявлены аккаунты в Twitter @Dor Fyo и @Udalite, с которых поступали предложения о продаже данных. Дальше еще интереснее: в профиле @Udalite указано имя Никита К., а аватар похож на фото Кислицина. Любой суд сочтет такие доказательства смехотворными. Однако в США на судей наверняка будут давить американские компании, работающие над созданием лекарств от коронавируса.