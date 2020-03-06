США фабрикуют дело против россиянина, работающего в компании Group-IB

Posted 6 марта 2020, 19:32
Published 6 марта 2020, 19:32
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
В компании IB Group считают, что обвинение сфабриковано под давлением международного фармацевтического лобби. Дело в том, что 4 марта IB Group опубликовала собственное расследование о фейковых сообщениях, в которых говорилось об угрозе коронавируса в России. Выяснилось, что панические сообщения распространяли боты из стран ближнего зарубежья. При этом профили, публиковавшие фейки были зарегистрированы в один день несколько лет назад. Информация была передана правоохранителям.
Отмечается, что подобные сообщения, создающие панику вокруг коронавирусной инфекции, выгодны прежде всего международным фармкорпорациям и их лоббистам. Также можно предположить, что под этой волной есть политический мотив. 5 марта президент Российской Федерации объявил об информационной атаке на нашу страну. Через 2 дня менеджера IB Group Никиту Кислицина вызвали на допрос в США.
Министерство юстиции США предъявило Кислицину обвинение в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей Formspring в 2012 году. Была озвучена даже сумма, которую якобы просил Кислицин, – 5500 евро. Отмечается, что в качестве доказательства были предъявлены аккаунты в Twitter @Dor Fyo и @Udalite, с которых поступали предложения о продаже данных. Дальше еще интереснее: в профиле @Udalite указано имя Никита К., а аватар похож на фото Кислицина. Любой суд сочтет такие доказательства смехотворными. Однако в США на судей наверняка будут давить американские компании, работающие над созданием лекарств от коронавируса.
Следует отметить, что в Соединенных Штатах уже набирают добровольцев для тестирования вакцины от компании Moderna Therapeutics. Если испытания пройдут успешно, то прибыль биотехнической компании будет исчисляться миллиардами. Вот только для того, чтобы получить такие деньги, нужно поддерживать в мире панический страх перед новым вирусом. Для этого хороши все средства, в том числе и запугивание при помощи ботов.
Естественно, расследование руководителя Департамента сетевой безопасности российской Group-IB может ударить по этой схеме. Именно поэтому Кислицину мешают работать, гоняя по допросам по делу восьмилетней давности.
В Group-IB считают, что обвинения в адрес Кислицина явно надуманы, они не только не содержат доказательств вины, но и нарушают его права. Более того, руководство компании напомнило, что еще в 2013 году Никита встретился с представителем Минюста США и рассказал об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которой он занимался годом ранее. Почему-то в то время это не вызвало никаких вопросов.
«Мы со всей серьезностью относимся к предстоящим судебным слушаниям и осознаем, что данная ситуация может нести репутационные риски для компании», – отмечают в Group-IB. В компании подчеркивают, что специалист по кибербезопасности не только имеет право, но и должен заниматься исследованиями, предотвращающими киберпреступления.
Group-IB обратилась в международные юридические компании для правовой оценки сложившейся ситуации, пишут «Новые известия».