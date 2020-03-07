Школу и детский сад построят рядом с долгостроями на 26-й Линии в Ростове

В Ростове в течение года разработают проекты планировки и межевания указанной территории и представят их на публичные слушания. «Кроме завершения строительства многоквартирных домов, данной документацией будет запланировано строительство школьного комплекса и детского сада, что позволит обеспечить эти многоквартирные дома и окружающую застройку необходимыми социальными объектами», — говорится в сообщении.