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Posted 7 марта 2020, 09:01

Published 7 марта 2020, 09:01

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Школу и детский сад построят рядом с долгостроями на 26-й Линии в Ростове

7 марта 2020, 09:01
Рядом с тремя долгостроями на 26-й Линии, 35 б в Ростове-на-Дону появятся школьный комплекс и детский сад, сообщила городская администрация.

Три недостроенных многоквартирных дома расположены на участке в 22 гектара в Пролетарском районе города.

В Ростове в течение года разработают проекты планировки и межевания указанной территории и представят их на публичные слушания. «Кроме завершения строительства многоквартирных домов, данной документацией будет запланировано строительство школьного комплекса и детского сада, что позволит обеспечить эти многоквартирные дома и окружающую застройку необходимыми социальными объектами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Батайске достроят два дома, строительство которых приостановили 10 лет назад.

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