41% женщин в России получили подарок в ОК к 8 Марта

Кроме этого, к 8 Марта ОК запустили персонализированный ролик для женщин. Пользовательницы получили видеооткрытку, героями которой стали близкие друзья – нейросеть выбирала фотографии пяти героев ролика из их личных фотоальбомов в ОК и нативно помещала в ролик. По сюжету видео друзья устроили главной героине праздничный день: все вместе отправляются в салон красоты, примеряют наряды, идут в ресторан и кино. Благодаря собственной технологии распознавания лиц на видео пользователи и их друзья получили уведомления о новом опубликованном видео с их участием, что обеспечило дополнительный охват и фидбек праздничным видеороликам. В результате суммарно за праздничные дни персонализированные видеооткрытки собрали 200 млн просмотров в ОК.