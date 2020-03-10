Губернатор рассказал, почему ростовчане не ходят к врачам

Posted 10 марта 2020, 16:55
Published 10 марта 2020, 16:55
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Губернатор рассказал, что многие не уделяют должного внимания своему здоровью и не посещают врачей. По его словам, одной из причин является страх перед увольнением, так как найти работу может быть проблематично.
Глава региона добавил, что некоторым гражданам проще переносить болезнь на ногах, чем проходить лечение. Он добавил, что у людей отсутствует достаточное количество времени на прохождение медосмотров.
Во время отчета глава Минздрава региона Татьяна Быковская заявила, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в Ростовской области достигнет 78 лет.