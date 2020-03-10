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Posted 10 марта 2020, 07:08

Published 10 марта 2020, 07:08

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Раскрыты подробности жестокого избиения школьницы под Ростовом

10 марта 2020, 07:08
В станице Тацинской Ростовской области женщина избила школьницу из-за оскорблений, сообщили очевидцы в соцсетия «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у 13-летней девушки произошел конфликт с дочерью женщины. Подростки обменялись оскорблениями и толкнули друг друга.

«Потерпевшая девушка рассказала все матери, а та разыскала 13-летнюю обидчицу и набросилась на нее. Женщина избила школьницу и расцарапала ей лицо», — сказано в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетняя обратилась в полицию.

Ранее мать двоих детей избила кондуктора автобуса в Батайске. Разнимали дерущихся водитель автобуса и один из пассажиров, остальные находящиеся в салоне просто наблюдали за происходящим.

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