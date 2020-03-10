Раскрыты подробности жестокого избиения школьницы под Ростовом

Posted 10 марта 2020, 07:08
Published 10 марта 2020, 07:08
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
По словам очевидцев, у 13-летней девушки произошел конфликт с дочерью женщины. Подростки обменялись оскорблениями и толкнули друг друга.
«Потерпевшая девушка рассказала все матери, а та разыскала 13-летнюю обидчицу и набросилась на нее. Женщина избила школьницу и расцарапала ей лицо», — сказано в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетняя обратилась в полицию.
Ранее мать двоих детей избила кондуктора автобуса в Батайске. Разнимали дерущихся водитель автобуса и один из пассажиров, остальные находящиеся в салоне просто наблюдали за происходящим.