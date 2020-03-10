Участвующая в параде Победы в Ростове авиация приступила к тренировкам

Полеты выполнят на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 километров в час и с расстоянием между самолетами в 50 метров. Самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 километров в час, военно-транспортные — на высоте 300 метров со скоростью 500-600 километров в час.