Участвующая в параде Победы в Ростове авиация приступила к тренировкам

Posted 10 марта 2020, 08:48
Published 10 марта 2020, 08:48
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Во время тренировок экипажи современных боевых самолетов и вертолетов отработают элементы в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.
Полеты выполнят на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 километров в час и с расстоянием между самолетами в 50 метров. Самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 километров в час, военно-транспортные — на высоте 300 метров со скоростью 500-600 километров в час.
Авиапарад Победы силами Минобороны РФ пройдет в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах Ростов-на-Дону, Ставрополь и Владикавказ. Всего в параде примут участие более 130 самолетов военно-транспортной авиации ЮВО Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н и армейской авиации Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-5.
Кроме того, в 2020 году в Параде Победы на Красной площади в Москве впервые примут участие донские казаки.