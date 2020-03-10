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Posted 10 марта 2020, 12:50

Published 10 марта 2020, 12:50

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

В Ростове могут появиться «умные» транспортные системы

10 марта 2020, 12:50
Сюжет
Эксклюзив
Эксперты предложили во время трехдневного марафона «Цифровая прокачка региона» «умные» транспортные системы, которые помогут снизить число ДТП и сократить пробки в Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель регионального ОНФ.

Специалисты в сфере цифровых технологий из Москвы и Санкт-Петербурга, представители ОНФ, а также чиновники провели «марафон» — «Цифровая прокачка региона». Специалисты создали основу дорожной карты цифровой трансформации региона, которая повысит качество жизни людей.

Эксперты предложили современные решения, благодаря которым можно снизить число ДТП в регионе (на 20%), улучшить соблюдение графика движения (30%), уменьшить вредные выбросы транспорта (30%), сократить перепробег транспортных средств (25%), время движения по городу (30%) и увеличить пропускную способность дорожной сети минимум на 10%.

Среди проектов по направлению «прокачки» в рамках «Умного города» — это «умное освещение», которое может снизить потребление электроэнергии на 40%.

«Внести свои предложения сможет любой житель нашей области, сейчас мы готовим на базе ОНФ круглые столы по пяти направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, агропромышленный и индустриальный комплекс, умный город. О проведении открытых встреч мы дадим анонс в наших социальных сетях и через СМИ», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница.

Все предложения будут представлены губернатору Ростовской области в конце марта.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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