В Ростове могут появиться «умные» транспортные системы

«Внести свои предложения сможет любой житель нашей области, сейчас мы готовим на базе ОНФ круглые столы по пяти направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, агропромышленный и индустриальный комплекс, умный город. О проведении открытых встреч мы дадим анонс в наших социальных сетях и через СМИ», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница.