В Ростове могут появиться «умные» транспортные системы

Posted 10 марта 2020, 12:50
Published 10 марта 2020, 12:50
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Специалисты в сфере цифровых технологий из Москвы и Санкт-Петербурга, представители ОНФ, а также чиновники провели «марафон» — «Цифровая прокачка региона». Специалисты создали основу дорожной карты цифровой трансформации региона, которая повысит качество жизни людей.
Эксперты предложили современные решения, благодаря которым можно снизить число ДТП в регионе (на 20%), улучшить соблюдение графика движения (30%), уменьшить вредные выбросы транспорта (30%), сократить перепробег транспортных средств (25%), время движения по городу (30%) и увеличить пропускную способность дорожной сети минимум на 10%.
Среди проектов по направлению «прокачки» в рамках «Умного города» — это «умное освещение», которое может снизить потребление электроэнергии на 40%.
«Внести свои предложения сможет любой житель нашей области, сейчас мы готовим на базе ОНФ круглые столы по пяти направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, агропромышленный и индустриальный комплекс, умный город. О проведении открытых встреч мы дадим анонс в наших социальных сетях и через СМИ», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Алексей Варяница.
Все предложения будут представлены губернатору Ростовской области в конце марта.