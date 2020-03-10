В честь победы «Ростова» над ЦСКА болельщик нарисовал на пыльном авто футболистов

Posted 9 марта 2020, 21:08
Published 9 марта 2020, 21:08
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
На пыльном кузове белого автомобиля неизвестный художник изобразил игроков любимой команды. Подписчики паблика высоко оценили творчество.
«Круто, но теперь полировка», — оставил комментарий один из подписчиков паблика. «Отмучились. С победой!», — поздравил команду другой ростовчанин. «Что только не сделаешь, чтобы машину не мыть», — написал еще один комментатор.
Напомним, что ФК «Ростов» одержал победу против ЦСКА со счетом 3:2. Игра состоялась в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена».
Болельщиков ФК «Ростов» умилили выбежавшие на поле дети игрока Павла Мамаева, чтобы поздравить отца с победой.