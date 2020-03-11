Эксперты Роскачества рассказали о полезных свойствах пасты

Posted 11 марта 2020, 12:11
Published 11 марта 2020, 12:11
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Благодаря наличию «медленных» углеводов, паста равномерно поставляет в организм энергию в течении всего дня. Этот эффект также дает возможность избежать быстрого увеличения сахара в крови. Об этом 11 марта сообщило агентство RNS.
Кроме того, фолиевая кислота и пищевая клетчатка улучшают пищеварение и несут множество других полезных эффектов.
При этом, нужно учесть, что речь идет о сухой пасте из твёрдых сортов пшеницы и сырья высшего сорта.