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Posted 11 марта 2020, 12:11

Published 11 марта 2020, 12:11

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Эксперты Роскачества рассказали о полезных свойствах пасты

11 марта 2020, 12:11
В Роскачестве напомнили россиянам о том, какими положительными качествами обладает паста. В первую очередь, эксперты отметили, что этот продукт имеет низкий гликемический индекс и употребляя пасту, человек может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Благодаря наличию «медленных» углеводов, паста равномерно поставляет в организм энергию в течении всего дня. Этот эффект также дает возможность избежать быстрого увеличения сахара в крови. Об этом 11 марта сообщило агентство RNS.

Кроме того, фолиевая кислота и пищевая клетчатка улучшают пищеварение и несут множество других полезных эффектов.

При этом, нужно учесть, что речь идет о сухой пасте из твёрдых сортов пшеницы и сырья высшего сорта.

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