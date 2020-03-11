В Ростове ось колес игрушечной машинки вонзилась в голову ребенку

Posted 11 марта 2020, 10:04
Published 11 марта 2020, 10:04
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В понедельник ребенок проводил время с семьей, он упал затылком на игрушки в своей комнате. Мальчик сам встал и даже не заплакал, попытался достать игрушку, которая как будто приклеилась к голове. Но получилось это сделать только наполовину: металлическая ось машинки, к которой крепятся колесики, вонзилась в голову малышу. Родители сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила его в ГБСМП.
«В понедельник к нам поступил пациент с травмой головы, игрушка пробила кость и ткань черепа. Мы сделали ему компьютерную томографию, чтобы выяснить, повредил ли металлический стержень венозный синус. Это бы грозило кровотечением. Но установить это точно удалось только в ходе операции, которую провел успешно наш нейрохирург. До синуса оставался буквально миллиметр», — сообщили в учреждении.
Сотрудник уточнил, что сейчас мальчик находится на интенсивной терапии, чтобы исключить заражение. В целом, прогноз на состояние ребенка благоприятный.