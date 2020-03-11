rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2020, 10:04

Published 11 марта 2020, 10:04

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростове ось колес игрушечной машинки вонзилась в голову ребенку

11 марта 2020, 10:04
Сюжет
Эксклюзив
Ростовские нейрохирурги спасли двухлетнего мальчика, которому в голову вонзился стержень от игрушечной машинки, рассказали корреспонденту RostovGazeta в ГБСМП города.

В понедельник ребенок проводил время с семьей, он упал затылком на игрушки в своей комнате. Мальчик сам встал и даже не заплакал, попытался достать игрушку, которая как будто приклеилась к голове. Но получилось это сделать только наполовину: металлическая ось машинки, к которой крепятся колесики, вонзилась в голову малышу. Родители сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила его в ГБСМП.

«В понедельник к нам поступил пациент с травмой головы, игрушка пробила кость и ткань черепа. Мы сделали ему компьютерную томографию, чтобы выяснить, повредил ли металлический стержень венозный синус. Это бы грозило кровотечением. Но установить это точно удалось только в ходе операции, которую провел успешно наш нейрохирург. До синуса оставался буквально миллиметр», — сообщили в учреждении.

Сотрудник уточнил, что сейчас мальчик находится на интенсивной терапии, чтобы исключить заражение. В целом, прогноз на состояние ребенка благоприятный.

#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика