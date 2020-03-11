В Ростове ось колес игрушечной машинки вонзилась в голову ребенку

В понедельник ребенок проводил время с семьей, он упал затылком на игрушки в своей комнате. Мальчик сам встал и даже не заплакал, попытался достать игрушку, которая как будто приклеилась к голове. Но получилось это сделать только наполовину: металлическая ось машинки, к которой крепятся колесики, вонзилась в голову малышу. Родители сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила его в ГБСМП.