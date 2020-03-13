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У россиян вырос спрос на снотворное и мелатонин

13 марта 2020, 13:28
Фото: pxhere.com
Стресс и цифровой шум привели к тому, что в России вырос спрос на синтетический гормон сна мелатонин.

В 2015 году в Российской Федерации было куплено чуть больше 768 тысяч упаковок мелатонина. В 2019-м аптеки продали уже 2,26 млн упаковок препарата. По мнению аналитиков, такой рост продаж – это, во многом, результат удачного маркетинга.

В компании DSM Group, занимающейся исследованием фармакологического рынка, подсчитали, что в 2019 году в России на мелатонин потратили 1,3 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы было истрачено в Центральном федеральном округе. Еще 14,22% – в Северо-западном и 12,93 – в Приволжском.

Примечательно то, что в рекламе препарат называют универсальным средством для лечения любых расстройств сна. Однако специалисты отмечают, что на сегодняшний день известны более 80 расстройств сна и каждое из них требует специфической диагностики и лечения.

Медики сообщают, что мелатонин рекомендован лицам. Которым предстоит длительное путешествие, с пересечением нескольких часовых поясов, а также пожилым людям. В этом случае речь уже идет о препарате пролонгированного действия, отпускаемом по рецептам, сообщает news.ru.

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