У россиян вырос спрос на снотворное и мелатонин

В компании DSM Group, занимающейся исследованием фармакологического рынка, подсчитали, что в 2019 году в России на мелатонин потратили 1,3 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы было истрачено в Центральном федеральном округе. Еще 14,22% – в Северо-западном и 12,93 – в Приволжском.