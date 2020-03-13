Василий Голубев: поправки к конституции — залог будущего благополучия России

Прозрачность процедуры голосования и подсчета голосов помогут обеспечить общественные наблюдатели. Соглашения о взаимодействии между общественной палатой региона и общественными организациями подписали 12 марта.
В обращении к депутатам Заксобрания Ростовской области, губернатор Василий Голубев подчеркнул важность для России изменений в основном законе Российской Федерации. По словам губернатора, основной смысл изменений в конституции — защита суверенитета России. Также поправки закрепят в главном документе государства ценности и социальные приоритеты, важные для всех жителей России.
На социальной значимости поправок Василий Голубев сделал особый акцент. Он отметил, что главными маркерами новой госполитики являются: благополучие граждан и способность власти оперативно реагировать на их запросы. Именно поэтому блок правок, в котором говорится о защите пенсионеров, семьи, детства и материнства — один из наиболее важных. Его соблюдение будет способствовать повышению эффективности социальных мер, как в области, так и по всей стране.
«Наша поддержка президентскому курсу состоит в том, чтобы все изменения, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ, позитивно отражались на жителях донского региона», — подчеркнул Василий Голубев.
Также губернатор отметил, что для повышения эффективности работы в социальной сфере следует, прежде всего, развивать экономику.
Резюмируя выступление, Василий Голубев призвал парламентариев региона и их коллег из Государственной думы активно работать с населением области. Это необходимо для того, чтобы до каждого жителя были донесены важность и своевременность конституционных инициатив.
По словам председателя общественной палаты региона Вячеслава Кущева, поставлена задача на 100% обеспечить наблюдателями-общественниками все участки. Уже идет набор в региональный общественный корпус «Волонтеры Конституции». Задача волонтеров, которых будет более 1000, информирование жителей Донского региона о правках в основной закон России. Они будут работать в торговых центрах, на вокзалах, в парках и других местах массового скопления населения.
Помимо волонтерских движений, в регионе будет организован центр общественного наблюдения. Он будет похож на тот, что работал на выборах президента в 2018 году и выборах в Заксобрание. Кроме этого будет создана горячая линия для избирателей.
Аналитики ожидают, что в голосовании о принятии правок к Конституции примет участие 69% россиян. 45% выразили готовность прийти на участки в любом случае. В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится о том, что 87% граждан страны информированы о предстоящем голосовании и число оповещенных растет с каждым днем. Каждый второй россиянин знает о том, что будет 22 апреля и чему посвящено голосование.
Кроме этого эксперты сообщают, что 75% граждан слышали о том, что Госдума приняла закон о правках во втором чтении. Наконец, 73% россиян оповещены о том, что Валентина Терешкова предложила внести правку об обнулении президентских сроков с момента принятия поправок к Конституции.