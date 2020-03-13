Василий Голубев: поправки к конституции — залог будущего благополучия России

Аналитики ожидают, что в голосовании о принятии правок к Конституции примет участие 69% россиян. 45% выразили готовность прийти на участки в любом случае. В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится о том, что 87% граждан страны информированы о предстоящем голосовании и число оповещенных растет с каждым днем. Каждый второй россиянин знает о том, что будет 22 апреля и чему посвящено голосование.