«Безопасная» АЭС: о каких вредных выбросах не знают жители Волгодонска

Единственный документ, который существует на данный момент по теме эвакуации жителей в случае ЧП на ростовской атомной станции, («План мероприятий по защите населения города Волгодонска в случае аварии на Ростовской атомной станции»), говорит о том, что этот «План спасения» не сработает. За установленные четыре часа людей не смогут вывезти в безопасную зону. Чтобы успеть всех эвакуировать, нужен третий мост в Волгодонске. Грандиозное сооружение начали строить в конце прошлого года, достроят переход в 2024 году. В случае «апокалипсиса» на АЭС до сдачи моста — эвакуировать людей никто не сможет вовремя, нет в достаточном количестве общественного транспорта, люди встанут в многочасовых пробках, даже обеспечить респираторами смогут не всех. Это не наши домыслы, это выводы самих сотрудников МЧС.