«Безопасная» АЭС: о каких вредных выбросах не знают жители Волгодонска

Posted 15 марта 2020,, 10:26
Published 15 марта 2020,, 10:26
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Однако, углубившись в тему, становится ясно, что увеличение в сотни раз выбросов в атмосферу опасных отходов станции не так уж и безопасно. Какие радиоактивные выбросы увеличились в сотни раз и где «спрятаны» официальные документы, выяснил журналист RostovGazeta.
Рост опасных выбросов в сотни раз
«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) эксплуатации энергоблока № 3 в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями», надежно хранятся на сайте администрации Волгодонска.
Документ подготовили по заказу АО «Концерн Росэнергоатом» сотрудники ООО «Научно-производственное объединение «Гидротехпроект».
В отчетах говорится, что 2017 году, в сравнении с предыдущим годом, на Ростовской АЭС радиоактивные выбросы увеличились в разы. К примеру, выброс радиоцезия (Цезий-137) увеличился почти в шесть раз. Этот радиоактивный нуклид поступает в организм с пищей, до 25% — через органы дыхания. Через месяц после прекращения поступления цезия из организма выводится примерно 80% введенного количества, но в процессе выведения значительные количества цезия повторно всасываются в кровь в нижних отделах кишечника.
Показатели по выбросам на Ростовской АЭС другого радиоактивного изотопа «Цезий-134» в 2017 году выросли в восемь раз, а «Кобальта-60» — в семь раз.
«Фактические годовые газоаэрозольные радиоактивные выбросы на Ростовской АЭС в атмосферу в 2017 году составляли от 0,19 до 14,2% от допустимых выбросов», — говорится в отчете ОВОС.
Однако, по словам инженера-физика и эксперта Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрея Ожаровского, искусственные радионуклиды в любых количествах опасны.
«Выбросы инертных радиоактивных газов Ростовской АЭС достигли 1/7 от величины допустимых выбросов, а выбросы цезия и кобальта растут в 5-8 раз в год, оставаясь в пределах допустимого», — считает эксперт.
Газоаэрозольные отходы на АЭС, как говорится в самом документе ОВОС, не утилизируются, «их удаление реализуется в окружающую среду с воздушными выбросами АЭС».
Всего у Ростовской АЭС четыре энергоблока. Начиная с 2009 года, атомщики стали повышать по очереди мощности реакторной установки на 4% от номинальной. Это делается для увеличения прибыли. При этом руководство электростанции уверяет, что «параметры воздействия на окружающую среду не поменялись», плановые значения остаются прежними. Это не так. Возможно, выбросы остаются в пределах нормы, но их количество увеличивается ежегодно в сотни раз.
Во время общественных слушаний в Волгодонске в конце января 2019 года старший научный сотрудник «Гидротехпроекта» Любовь Банщикова продемонстрировала публике слайды, где говорится о росте выбросов радионуклидов в атмосферу. Судя по картинкам, которые она показывала, рост выброса вредных веществ в атмосферу из-за работы на сверхпроектной мощности Ростовской АЭС увеличился в десятки и даже сотни раз. Но сама Банщикова говорила о том, что произошли «незначительные выбросы». Видимо, в надежде, что не все внимательно изучат слайды.
«Результаты расчетов и фактические данные демонстрируют, что при реализации хозяйственной деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока № 3 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной, произошло незначительное увеличение объема выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух», — сказала она.
По словам Ожаровского, на этих слушаниях официально сообщили, что при переходе на повышенную мощность на АЭС отмечен рост выбросов: йода-131 — в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза.
«При этом установленный для АЭС годовой допустимый выброс превышен не был», — говорит Ожаровский.
Рост выбросов представители «Гидротехпроекта» тогда объяснили «ведением изменений в Положение о годовых отчетах». На это Ожаровский отвечает: «Изменения в отчетность были внесены в 2014 году, рост выбросов наблюдался в 2017 году».
«Не вызывает сомнений, что поступление радионуклидов в организм человека из радиоактивного облака и с содержащими радионуклиды продуктами приведет к дополнительному внутреннему облучению, и это все же будет иметь свои последствия, но они относятся не к строго предопределенным и зависящим от полученной дозы „детерминированным эффектам“, а к так называемым вероятностным или „стохастическим“ эффектам», — считает Ожаровский.
То есть, показатели выбросов за 2017 год на Ростовской АЭС увеличились от 3 до 8 раз. В десятки и сотни раз превышены показатели по выбросам радионуклидов в атмосферу за все время работы АЭС после перехода станции от 100% до 104% тепловой мощности реактора.
«Сведения, содержащиеся в ОВОС и представленные на слушаниях, подтверждают, что при эксплуатации реакторов на повышенной тепловой мощности значительно - в десятки и сотни раз - возрастают газовые и аэрозольные выбросы опасных радионуклидов», - говорит Ожаровский.
Спикер добавляет, что выбросы растут системно и каждый год. Важно, что сами атомщики это признают. "При росте нагрузки на реактор на проценты содержание радионуклидов в теплоносителе растет в разы - это давно известно. Чем больше радиоактивных веществ в теплоносителе, тем больше выбросы (при ремонтах и перегрузке топлива)", - комментирует Ожаровский.
"Экологическая безопасность"
В отчёте по экологической безопасности за 2018 год, который посоветовал журналисту RostovGazeta изучить главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов, говорится о том, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2014-2018 годы увеличились в два раза. Пик по «выбросам» на АЭС наступил в 2018 году. И связано это, как объясняется в отчете, с «увеличением времени и режима работы пускорезервной котельной». Однако, составители отчета продолжают уверять, что выбросы «не превышают нормативов предельно допустимого выброса».
«В процессе эксплуатации атомной станции образуются радиоактивные и нерадиоактивные отходы. Радиоактивные отходы (РАО) делятся на жидкие и твердые. Для их хранения на Ростовской АЭС предусмотрены специальные хранилища. Все радиоактивные отходы подлежат переработке, кондиционированию и передаче для захоронения во ФГУП „Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами“. Переработанные и кондиционированные радиоактивные отходы Ростовской АЭС хранятся в невозвратных защитных контейнерах, которые размещаются на территории станции в отдельно стоящем хранилище радиоактивных отходов», — говорится в письме Андрея Горбунова в ответ на запрос редакции.
Атомщики отмечают, что организация переработки и хранения отходов на Ростовской АЭС позволяет полностью исключить попадание этих отходов в окружающую среду.
«Нерадиоактивные отходы размещаются в специальных сооружениях, занимают незначительную площадь, хранящиеся вещества закрыты в чашах с четырех сторон. По результатам производственно-экологического контроля негативного влияния на окружающую среду не выявлено», — следует из ответа атомной станции.
Никаких проблем
Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов в своем письме отмечает, что на сегодняшний день на станции нет никаких существенных проблем.
«Вопросам обеспечения безопасной работы энергоблоков, контроля технического состояния и поддержания необходимых эксплуатационных характеристик сооружений, систем и оборудования на атомной станции уделяется приоритетное внимание. Отсутствие на Ростовской АЭС инцидентов и аварий, сопровождавшихся радиационными последствиями, загрязнением и негативным изменением окружающей среды, подтверждает факт стабильного и надежного уровня эксплуатации энергоблоков, позволяет считать атомную станцию экологически чистым предприятием высокого уровня безопасности», — говорится в письме Горбунова.
Результаты регулярных проверок на станции, как утверждает Горбунов, подтверждают безопасность эксплуатации АЭС.
Этого же мнения придерживается замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Клименко, отвечая на запрос редакции.
«Глобальные проблемы на Ростовской АЭС отсутствуют. Атомная станция работает надежно и безопасно, обеспечивая стабильное энергоснабжение потребителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в том числе в период высоких температур летних месяцев и в период зимних холодов», — пишет Клименко.
Клименко отмечает, что многолетние исследования показывают, что радиационный фон в районе АЭС соответствует естественным фоновым значениям.
Инженер-физик Андрей Ожаровский не разделяет этот позитивный настрой представителей ростовской атомной станции и властей.
«„У нас проблем нет! И справочку от Ростехнадзора покажем!“ Это же очевидно — пока не случилось глобальной аварии — точно также могли говорить и о Чернобыльской АЭС — „у нас проблем нет“. Я не утверждаю, что на Ростовской АЭС происходят „инциденты и аварии“. Я говорю, что тяжелые радиационные аварии могут произойти, они на 100% не исключены», — говорит Ожаровский.
Работа Ростовской АЭС не наносит вреда и биоресурсам, сообщает Министерство промышленности и энергетики региона. За последние три года проверки надзорных органов не выявили нарушений и замечаний в области природоохранного и санитарного законодательства, отметили в Министерстве.
Все и никто
Тест «Провальный план. Готов ли Волгодонск к „взрыву“ атомной электростанции» посмотрели десятки тысяч человек, однако никак не отреагировали на эту публикацию наши спасатели.
Единственный документ, который существует на данный момент по теме эвакуации жителей в случае ЧП на ростовской атомной станции, («План мероприятий по защите населения города Волгодонска в случае аварии на Ростовской атомной станции»), говорит о том, что этот «План спасения» не сработает. За установленные четыре часа людей не смогут вывезти в безопасную зону. Чтобы успеть всех эвакуировать, нужен третий мост в Волгодонске. Грандиозное сооружение начали строить в конце прошлого года, достроят переход в 2024 году. В случае «апокалипсиса» на АЭС до сдачи моста — эвакуировать людей никто не сможет вовремя, нет в достаточном количестве общественного транспорта, люди встанут в многочасовых пробках, даже обеспечить респираторами смогут не всех. Это не наши домыслы, это выводы самих сотрудников МЧС.
А между тем, в опасной близости к АЭС находится 41 населенный пункт с общей численностью (на 2010 год) 217 213 человек.
Кто же должен заниматься эвакуацией жителей, в ответ на запрос RostovGazeta написал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов: «Данный вопрос находится вне компетенции Ростовской АЭС. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ „О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера“ планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления».
Атомщики в случае ЧП не занимаются защитой или эвакуацией жителей, они спасут лишь своих сотрудников, для этого есть специальные убежища.
Запрос журналиста по теме безопасности и эвакуации в случае ЧП на ростовской АЭС, который был направлен главе администрации Волгодонска Виктору Мельникову, перенаправили в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска». Специалисты ГО ЧС подготовили ответ, но за два дня у Мельникова не нашлось времени, чтобы поставить подпись и выслать письмо в редакцию RostovGazeta.
Затруднились ответить быстро на эти вопросы также представители МЧС Ростовской области и регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ближайшее время, возможно, мы услышим точки зрения этих ведомств.
Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко в ответ на наш запрос также сообщил, что «высокий уровень состояния безопасности на атомной станции подтвержден результатами международных проверок и технических миссий».
По его словам, за последние три года международными командами экспертов Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), провели на Ростовской АЭС две проверки.
«Результаты проверок показали, что производственная деятельность на Ростовской АЭС ведется эффективно, общее состояние безопасности поддерживается на высоком уровне», — написал Клименко.
Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов сообщил также, что на станции «выполняется весь комплекс мер и мероприятий по обеспечению противоаварийной готовности и защите персонала, регулярно проводятся противоаварийные тренировки и учения, имеется в наличии необходимое оборудование и подготовленный персонал».
Еще 28 лет
Проектный срок эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000, которые установлены на Ростовской АЭС, составляет 30 лет. Энергоблоки № 1 — 4 Ростовской АЭС введены в эксплуатацию соответственно: 25.12.2001; 10.12.2010; 17.09.2015 и 28.09.2018.
Так, сроки эксплуатации энергоблоков заканчиваются в 2031, 2040, 2045 и 2048 годах. То есть, последний энергоблок на Ростовской АЭС, если атомщики не решат продлить срок их действия, закроют через 28 лет.