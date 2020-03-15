Дерзкое ограбление магазина совершили двое жителей Новочеркасска

В полицию обратилась продавщица магазина и заявила, что в помещение ворвался грабитель и забрал деньги. После этого он сел в припаркованный автомобиль, в котором его ждал сообщник.
Фигуранты скрылись с места происшествия и рассчитывали покинуть город. По горячим следам они были задержаны сотрудниками полиции.
Подозреваемыми оказались двое местных жителей в возрасте 26 и 35 лет. Один из них был судим за кражу.
По факту грабежа завели уголовное дело. В данный момент фигуранты находятся под стражей.