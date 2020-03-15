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Под суд пойдут двое жителей Ростовской области за инсценировку ДТП

15 марта 2020, 12:44
Фото: pixabay.com
Двое жителей Мясниковского района инсценировали ДТП с целью получения страховки в сумме около 500 тысяч рублей, сообщило ГУ МВД России по Ростовской области.

В полицию обратился представитель одной из страховых компаний и рассказал, что у него вызвали подозрение мужчины, которые якобы повредили свои автомобили в ДТП.

Сотрудники полиции выяснили, что 28-летний и 27-летний жители Мясниковского района инсценировали аварию, чтобы получить страховую выплату. При этом повреждения автомобилей, которые они указали в предоставленных документах, не соответствовали действительности.

На жителей Ростовской области завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество».

Ранее двое жителей Ростовской области обманули таксистов на 150 тысяч рублей.

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