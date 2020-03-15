Под суд пойдут двое жителей Ростовской области за инсценировку ДТП

В полицию обратился представитель одной из страховых компаний и рассказал, что у него вызвали подозрение мужчины, которые якобы повредили свои автомобили в ДТП.
Сотрудники полиции выяснили, что 28-летний и 27-летний жители Мясниковского района инсценировали аварию, чтобы получить страховую выплату. При этом повреждения автомобилей, которые они указали в предоставленных документах, не соответствовали действительности.
На жителей Ростовской области завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество».