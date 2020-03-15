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Последний энергоблок Ростовской АЭС выключат в 2048 году

15 марта 2020, 13:34
Фото: rosenergoatom.ru
Срок эксплуатации четвертого энергоблока на Ростовской АЭС закончится в 2048 году, говорится в письме главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова в ответ на запрос редакции RostovGazeta.

«Проектный срок эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000, которые установлены на Ростовской АЭС, составляет 30 лет. Энергоблоки № 1 — 4 Ростовской АЭС введены в эксплуатацию соответственно: 25.12.2001; 10.12.2010; 17.09.2015 и 28.09.2018», — сообщает Горбунов.

Так, сроки эксплуатации энергоблоков заканчиваются в 2031, 2040, 2045 и 2048 годах. То есть последний энергоблок на Ростовской АЭС, если атомщики не решат продлить срок их действия, закроют через 28 лет.

Между тем, как говорится в отчёте по экологической безопасности АЭС, загрязняющие атмосферу выбросы на Ростовской АЭС выросли в два раза, а некоторые радиоактивные выбросы — в 154 раза.

Подробнее о выбросах, которые тщательно замалчиваются руководством АЭС, читайте в материале: «Безопасная» АЭС: о каких вредных выбросах не знают жители Волгодонска

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