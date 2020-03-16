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Чуть более половины врачей осталось в БСМП-2 в Ростове

16 марта 2020, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В больнице скорой медицинской помощи № 2 в Ростове-на-Дону не хватает почти половины врачей, сообщила глава городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

Как рассказала начальник управления на отчетном собрании в городской администрации, в большинстве больниц и поликлиник города ощущается недостаток медицинского персонала, только на 65% укомплектован штат медсестер, не хватает 17% педиатров и 15% терапевтов.

Конечно, в Ростове есть медучреждения, укомплектованные на 90%, но, например, в БСМП-2 не хватает 50% персонала.

Для привлечения врачей предлагается выделить не менее 25 служебных квартир, чтобы медики не уходили в частные клиники, где больше зарплата. Кроме того, в последние годы в Ростове проводят большую работу по созданию комфортных условий в медицинских организациях — ремонтируют поликлиники и корпуса больниц, закупают новое оборудование. Только в 2019 году на обновление материально-технической базы медицинских организаций потратили 1,7 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.

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