Чуть более половины врачей осталось в БСМП-2 в Ростове

Для привлечения врачей предлагается выделить не менее 25 служебных квартир, чтобы медики не уходили в частные клиники, где больше зарплата. Кроме того, в последние годы в Ростове проводят большую работу по созданию комфортных условий в медицинских организациях — ремонтируют поликлиники и корпуса больниц, закупают новое оборудование. Только в 2019 году на обновление материально-технической базы медицинских организаций потратили 1,7 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.