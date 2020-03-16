Чуть более половины врачей осталось в БСМП-2 в Ростове

Как рассказала начальник управления на отчетном собрании в городской администрации, в большинстве больниц и поликлиник города ощущается недостаток медицинского персонала, только на 65% укомплектован штат медсестер, не хватает 17% педиатров и 15% терапевтов.
Конечно, в Ростове есть медучреждения, укомплектованные на 90%, но, например, в БСМП-2 не хватает 50% персонала.
Для привлечения врачей предлагается выделить не менее 25 служебных квартир, чтобы медики не уходили в частные клиники, где больше зарплата. Кроме того, в последние годы в Ростове проводят большую работу по созданию комфортных условий в медицинских организациях — ремонтируют поликлиники и корпуса больниц, закупают новое оборудование. Только в 2019 году на обновление материально-технической базы медицинских организаций потратили 1,7 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.