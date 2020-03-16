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Дочь министра здравоохранения Ростовской области попала под карантин по коронавирусу

16 марта 2020, 19:24
Фото: instagram.com/juliasokolovskaya_
Дочь министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской Юлия Соколовская находится на карантине по коронавирусу в Израиле, об этом она сообщила свои подписчикам в Instagram.

Девушка рассказала, что попала под карантин вместе с мужем и маленьким сыном после возвращения из России. По словам Соколовской, правительство Израиля обязало всех прибывающих из других стран граждан находиться на карантине 14 дней. Семья находится дома, продукты доставляют курьеры из интернет-магазинов и оставляют под дверью.

Дочь Быковской также рассказала, что в Израиле закрыты все развлекательные и торговые центры, кафе, рестораны, салоны красоты, введен запрет на собрания более 10 человек, не работает общественный транспорт. А за несоблюдение карантинных мер предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность.

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