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Донской арбитраж рассмотрит требование Варшавского к РЭМЗ на 333,5 млн руб

16 марта 2020, 16:38
Фото: remzltd.ru
варшавский вадим рэмз
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение первой и апелляционной инстанции о включении бизнесмена Вадима Варшавского в число кредиторов «Ростовского электрометаллургического завода», говорится в документах на сайте “Электронное правосудие”.

Напомним, что бизнесмен Вадим Варшавский в июле 2019 года подал требование в отношении «Ростовского электрометаллургического завода» о возврате 333,5 миллиона рублей. Основанием для действий предпринимателя послужили три кредитных договора, три договора поручительства и договор срочного вклада, заключенные с 2011 по 2016 годы. Сам Вадим Варшавский ранее занимал пост гендиректора РЭМЗ. В конце 2018 года бизнесмен был отстранен от управления предприятием.

Однако Арбитражный суд Ростовской области, а затем и Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оказали ВАршавскому в его требовании.

Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении экс-главы завода Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. В декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 года заключения в колонии общего режима.

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