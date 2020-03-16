Донской арбитраж рассмотрит требование Варшавского к РЭМЗ на 333,5 млн руб

Напомним, что бизнесмен Вадим Варшавский в июле 2019 года подал требование в отношении «Ростовского электрометаллургического завода» о возврате 333,5 миллиона рублей. Основанием для действий предпринимателя послужили три кредитных договора, три договора поручительства и договор срочного вклада, заключенные с 2011 по 2016 годы. Сам Вадим Варшавский ранее занимал пост гендиректора РЭМЗ. В конце 2018 года бизнесмен был отстранен от управления предприятием.
Однако Арбитражный суд Ростовской области, а затем и Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оказали ВАршавскому в его требовании.
Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении экс-главы завода Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. В декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 года заключения в колонии общего режима.