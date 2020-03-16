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Элвин Грей выпустит неожиданный трек

16 марта 2020, 10:18
Фото: фрагмент видео YouTube
Популярный российский музыкант Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, готовит к выпуску неожиданный остросоциальный трек "Не выходи из комнаты", навеянный творчеством Иосифа Бродского.

Песня исполнена в стиле рэп. По словам музыканта, мелодию написал его знакомый – башкирский общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Элвин Грей отметил, что композиция станет исключительно востребованной в наше тревожное время, сообщает NewsNN

Официально песню должны представить уже в марте. Музыкальные критики отмечают, что новый трек, несомненно, будет успешен, потому что социальная тематика в последнее время популярна у молодежи.

Бывший участник группы “Земфира” Сергей Миролюбов добавил, что рэпер правильно почувствовал момент, когда можно привлечь часть многомиллионной аудитории, которая рассуждает о жизни и обществе.

#Новости#Общество
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