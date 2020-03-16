Медведев поручил «Единой России» заняться волонтерской деятельностью из-за пандемии

Еще лидер «Единой России» потребовал от руководства фракции в Государственной Думе в кратчайшие сроки принять законы по защите россиян и по предоставлению им всей необходимой помощи. Здесь имеются в виду дистанционная продажа лекарств, ограничение цен на медикаменты и медицинские изделия, которые сейчас остро необходимы. Чиновник рассчитывает, что все нужные меры депутаты примут в самое ближайшее время.