Медведев поручил «Единой России» заняться волонтерской деятельностью из-за пандемии

На заседании бюро Высшего совета «Единой России» ее председатель выступил с рядом поручений по организации работы партии в условиях пандемии китайского коронавируса, информирует «Курс дела».
По словам Медведева, с понедельника, 16 марта, все подразделения «Единой России» и весь ее партийный актив превратились в резерв региональных оперативных штабов по борьбе с распространением инфекции.
Глава «Единой России» потребовал от лидеров региональных отделений партии связаться с оперативными штабами по противодействию распространению COVID-19 в субъектах РФ. Для этого необходимо подключить весь партийный ресурс. Речь идет об общественных приемных, депутатском корпусе, совете сторонников, первичных отделениях «Единой России», а также всей имеющейся инфраструктуре. Партия переходит в режим волонтерства и добровольческой помощи, сообщает сайт ЕР.
Медведев подчеркнул, что его однопартийцы обязаны оказывать своим согражданам всю необходимую помощь — начиная от доставки еды и медицинских препаратов на дом и заканчивая предоставлением консультационной поддержки - там, где это нужно.
Еще лидер «Единой России» потребовал от руководства фракции в Государственной Думе в кратчайшие сроки принять законы по защите россиян и по предоставлению им всей необходимой помощи. Здесь имеются в виду дистанционная продажа лекарств, ограничение цен на медикаменты и медицинские изделия, которые сейчас остро необходимы. Чиновник рассчитывает, что все нужные меры депутаты примут в самое ближайшее время.
Помимо этого, председатель указал на необходимость переведения работы «Единой России» на удаленный режим. Количество массовых мероприятий надо минимизировать.
Проведение крупных мероприятий, запланированных заранее, необходимо пересмотреть. Их организация может быть перенесена. Это относится и к Диктанту Победы, и к Всероссийскому субботнику. Нужно следить за развитием событий. В случае необходимости все мероприятия могут быть перенесены на более благоприятный период, подчеркнул Медведев.
"Изменения затронут и проведение предварительного голосования. Мы переформатируем обязательные дебаты. Их проведут в режиме индивидуальных видеопрезентаций в соцсетях. Другими словами, «Единая Россия» использует цифровые возможности", - подытожил Дмитрий Медведев.