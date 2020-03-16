Многодетным семьям в Ростовской области пообещали микроавтобусы

Микроавтобусы могут получить семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Первые автобусы передадут таким семьям в мае.
«Поддержка семей с детьми - одно из ключевых направлений в работе правительства региона”, - сообщил Голубев и также напомнил о том, что в регионе семьи с тремя и более детьми имеют право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Глава региона уточнил, что в настоящий момент на территориях, где будут предоставляться такие участки, создается необходимая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области около 33 млрд руб потратят на поддержку семей в Ростовской области.