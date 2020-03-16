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Многодетным семьям в Ростовской области пообещали микроавтобусы

16 марта 2020, 20:27
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в 2020 году вновь начнут предоставлять микроавтобусы для многодетных семей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Микроавтобусы могут получить семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Первые автобусы передадут таким семьям в мае.

«Поддержка семей с детьми - одно из ключевых направлений в работе правительства региона”, - сообщил Голубев и также напомнил о том, что в регионе семьи с тремя и более детьми имеют право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Глава региона уточнил, что в настоящий момент на территориях, где будут предоставляться такие участки, создается необходимая инфраструктура.

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