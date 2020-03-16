Пожароопасный сезон начался в лесах Ростовской области

Такое решение было принято из-за погодных условий. На весь сезон усилят профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения пожара в лесах.
Кроме того, будут усилены мониторинг и патрулирование лесов. Все лесопожарные формирования перешли на режим повышенной готовности.
«В данный момент в регионе подготовлена группировка сил для ликвидации возможных возгораний. Она насчитывает свыше трех тысяч человек, около одной тысячи единиц техники и свыше шести тысяч единиц противопожарного оборудования», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили о запрете на сжигание сухой травы и мусора. Главам муниципалитетов порекомендовали усилить работу по предотвращению этих нарушений.
Отмечается, что в 90% случаев виновником пожаров становится человек.