Россия закрыла въезд для иностранных граждан

Ограничение начнет действовать в среду, 18 марта и продлится до 1 мая. Въезд будет ограничен для всех иностранных граждан, кроме водителей грузовиков, перевозящих товары, а также дипломатов и постоянно проживающих в России. Также прибывать в РФ смогут экипажи кораблей и поездов.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, данные меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Ранее премьер-министр России РФ Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по противодействию коронавирусу на территории страны.