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Россия закрыла въезд для иностранных граждан

16 марта 2020, 20:29
Фото: pixabay.com
Правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц не имеющих гражданства в страну из-за пандемии коронавируса, пишет РИА “Новости”

Ограничение начнет действовать в среду, 18 марта и продлится до 1 мая. Въезд будет ограничен для всех иностранных граждан, кроме водителей грузовиков, перевозящих товары, а также дипломатов и постоянно проживающих в России. Также прибывать в РФ смогут экипажи кораблей и поездов.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, данные меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее премьер-министр России РФ Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по противодействию коронавирусу на территории страны.

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