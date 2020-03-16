Россия закрыла въезд для иностранных граждан

Ограничение начнет действовать в среду, 18 марта и продлится до 1 мая. Въезд будет ограничен для всех иностранных граждан, кроме водителей грузовиков, перевозящих товары, а также дипломатов и постоянно проживающих в России. Также прибывать в РФ смогут экипажи кораблей и поездов.