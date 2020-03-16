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В Ростовской области открыли 15 асфальтобетонных предприятий

16 марта 2020, 14:31
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону с начала строительного сезона работу начали 15 асфальтобетонных завода, проинформировали в правительстве региона.

В данный момент рабочие устраняют дефекты покрытия на трассах регионального значения. Кроме того, работают 13 передвижных рециклеров (установка для ямочного ремонта).

«Сейчас зафиксировано 43,2 тысячи квадратных ямочности, специалисты устранили 12,3 тысячи квадратных метров. Ремонтные работы также проводятся и в муниципалитетах», — сказано в сообщении.

Ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростове начался ремонт сразу трех дорог. Всего в текущем году по нацпроекту отремонтируют 24 объекта, их общая протяженность составляет 32 километра.

Также появилась информация, что в Ростове-на-Дону на улице Новгородской до 1 сентября завершатся работы по асфальтированию грунтовой дороги.

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