Ведущие флебологи РФ «поделились секретами» в Новочеркасске

«Сегодня было рассказано много интересного. Сергей Михайлович отличный педагог, который делится своими секретами, нюансами в ходе операции», — рассказал Ираклий Шенгелия. По его словам, ведущий флеболог приезжает в центр второй раз, в остальных случаях врачи сами выезжают для обучения в другие города в течение последних двух лет. «За время нашего сотрудничества улучшилось качество работы, сократилось время процедуры в полтора-два раза. Раньше это занимало около часа, сейчас ту же работу можно выполнить за 30-40 минут. Операции проходят менее болезненно», — заключил спикер. Он отметил, что технологии не стоят на месте, новое оборудование и новые методики продолжают появляться.