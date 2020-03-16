Ведущие флебологи РФ «поделились секретами» в Новочеркасске

В субботу в медицинском диагностическом центре «Эксперт» прошла всероссийская конференция флебологов, во время которой специалисты провели три показательных операции.
В мастер-классах и операциях участвовал ведущий флеболог страны, руководитель Центра флебологии клинической больницы РАН Санкт-Петербурга, Сергей Маркин. Он поделился знаниями и опытом с врачами Юга России, как правильно подбирать мощность лазера для лечения варикоза и обратил внимание специалистов на тот факт, что оборудование необходимо настраивать у производителей раз в полгода. В противном случае может пострадать качество лечения.
«Сегодня было рассказано много интересного. Сергей Михайлович отличный педагог, который делится своими секретами, нюансами в ходе операции», — рассказал Ираклий Шенгелия. По его словам, ведущий флеболог приезжает в центр второй раз, в остальных случаях врачи сами выезжают для обучения в другие города в течение последних двух лет. «За время нашего сотрудничества улучшилось качество работы, сократилось время процедуры в полтора-два раза. Раньше это занимало около часа, сейчас ту же работу можно выполнить за 30-40 минут. Операции проходят менее болезненно», — заключил спикер. Он отметил, что технологии не стоят на месте, новое оборудование и новые методики продолжают появляться.
«Жителям Ростовской области я хочу сказать: «Здорово, что медицина шагает вперед, технологии приходят и в наш регион. Мы не отстаем от ведущих клиник России, поэтому можно получить медицинское обслуживание высокого качества уже сегодня, это доступно», — сообщил Ираклий Шенгелия.
В клинике «Эксперт» оказывают практически весь спектр услуг в области лечения вен: делают лазерную и радиочастотную коагуляцию, пользуются новейшей методикой биологического клея, проводят склеротерапию.