Ведущие хирурги России провели три операции по лечению вен в Новочеркасске

Марина Терпецкая буквально через полчаса после операции. В течение часа после процедуры врачи советуют пациенту ходить, потом человека осматривают и отпускают домой. Перевязка проводится обычно один раз, на следующий день после операции. Такое лечение не требует ни стационара, ни долгого восстановления после операции, как было до лазерных операций. Однако в медицинском центре «Эксперт» пациентов наблюдают бесплатно еще в течение полугода, пока идет перестройка венозной системы.Марина Терпецкая после операции на первой ноге не могла ездить на велосипеде в течение первых двух недель, она ходила пешком. Сейчас уже нет таких ограничений, неприятные ощущения в прооперированной ноге исчезли. «Конечно, есть разница, я ее уже почувствовала», — добавила пациентка.