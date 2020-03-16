Ведущие хирурги России провели три операции по лечению вен в Новочеркасске

В субботу в центре «Эксперт» специалисты продемонстрировали своим коллегам методики современного эндовазального лечения варикозной болезни (лечения вен с варикозной болезнью с помощью лазерного луча — RostovGazeta). Операции провели: ведущий флеболог страны, руководитель Центра флебологии клинической больницы РАН Сергей Маркин из Санкт-Петербурга, заведующий отделением флебологии медицинского центра «Эксперт» Арсен Кочарян и флеболог центра Ираклий Шенгелия.
Каждая операция длилась примерно около 40 минут, почти 20 врачей принимали участие в мастер-классе и задавали небольшие уточняющие вопросы. Оперирующие хирурги во время процедуры поясняли, что именно они делают. Пациенты в это время были в сознании, находясь под местной анестезией, и поддерживали разговор с докторами. Подобные операции протекают безболезненно.
Социальной работнице Марине Терпецкой, которая стала второй пациенткой в этот день, месяц назад прооперировали одну ногу с варикозным расширением вен, а в субботу — уже вторую.
«Я боялась даже больше, чем в первый раз, но оказалось совсем не страшно. Все прошло нормально, мы даже посмеялись. Мой доктор Арсен Сергеевич очень хорошо относится к пациентам, он вежливый и грамотный. Может и успокоить, и пошутить. Клиникой тоже очень довольна, девочки [медсестры и регистраторы] внимательные: все покажут и расскажут. В общем, замечательная клиника», — сообщила
Марина Терпецкая буквально через полчаса после операции. В течение часа после процедуры врачи советуют пациенту ходить, потом человека осматривают и отпускают домой. Перевязка проводится обычно один раз, на следующий день после операции. Такое лечение не требует ни стационара, ни долгого восстановления после операции, как было до лазерных операций. Однако в медицинском центре «Эксперт» пациентов наблюдают бесплатно еще в течение полугода, пока идет перестройка венозной системы.Марина Терпецкая после операции на первой ноге не могла ездить на велосипеде в течение первых двух недель, она ходила пешком. Сейчас уже нет таких ограничений, неприятные ощущения в прооперированной ноге исчезли. «Конечно, есть разница, я ее уже почувствовала», — добавила пациентка.