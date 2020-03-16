Земли «Багаевского консервного завода» в Ростовской области выставили на торги

Речь идет о двух земельных участках сельхозназначения на праве аренды на 49 лет до 2061 года. Общая стоимость двух лотов составила 7,79 миллиона рублей.
Напомним, что ранее администрация «Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» сообщила о намерении заключить соглашение о выкупе недвижимости «Багаевского консервного завода». Выкуп имущества предприятия будет произведен «для государственных нужд». О какой недвижимости идет речь, не уточняется. При этом несколькими днями ранее был опубликован отчет об оценке недвижимого имущества завода. В него вошли семь земельных участков общей площадью около 645 тысяч квадратных метров. Имущество было оценено в 15,1 миллиона рублей.
Арбитражный суд Ростовской области признал ЗАО «Багаевский консервный завод» банкротом в феврале 2019 года. На предприятии открыто конкурсное производство.
По данным системы СПАРК, предприятие было зарегистрировано в Ростовской области в 2006 году. В качестве основного вида деятельности указаны переработка и консервирование овощей и грибов.