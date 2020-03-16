Земли «Багаевского консервного завода» в Ростовской области выставили на торги

Напомним, что ранее администрация «Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» сообщила о намерении заключить соглашение о выкупе недвижимости «Багаевского консервного завода». Выкуп имущества предприятия будет произведен «для государственных нужд». О какой недвижимости идет речь, не уточняется. При этом несколькими днями ранее был опубликован отчет об оценке недвижимого имущества завода. В него вошли семь земельных участков общей площадью около 645 тысяч квадратных метров. Имущество было оценено в 15,1 миллиона рублей.