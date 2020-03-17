Более 50 льготников в Ростове не могли получить бесплатные лекарства в аптеке

Прокуратура Первомайского района провела проверку работы аптеки «Ростовоблфармация». Было выявлено нарушение закона в сфере дополнительного лекарственного обеспечения льготников.
«Более 50 человек, имеющие право на бесплатные лекарства, обслуживались с нарушением сроков. Им более месяца не выдавали медикаменты, что угрожало их жизни», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от руководителя компании потребовали устранить недочеты. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего местные жители получили лекарства.