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Более 50 льготников в Ростове не могли получить бесплатные лекарства в аптеке

17 марта 2020, 05:43
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону аптека длительное время отказывала льготникам в получении лекарств, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Первомайского района провела проверку работы аптеки «Ростовоблфармация». Было выявлено нарушение закона в сфере дополнительного лекарственного обеспечения льготников.

«Более 50 человек, имеющие право на бесплатные лекарства, обслуживались с нарушением сроков. Им более месяца не выдавали медикаменты, что угрожало их жизни», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от руководителя компании потребовали устранить недочеты. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего местные жители получили лекарства.

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