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Движение автобусов изменится в Азове из-за ремонта

17 марта 2020, 06:13
Фото: gorodazov.ru
В Азове Ростовской области временно изменится схема движения автобусов № 8 из-за проведения ремонтных работ, сообщили в городской администрации.

Работы будет проводить компания «Азовводоканал», из-за этого временно ограничат движение в переулке Павлова. На период ремонта поменяется схема движения автобусов.

«Изменения не коснутся количества предусмотренных остановок, но незначительно увеличат время в пути», — сказано в сообщении. Местных жителей попросили учитывать эти меры в «час пик».

Ранее появилась информация, что с 3 апреля в Ростове-на-Дону ограничат движение в левобережной зоне города. Кроме того, с 30 марта в Ростове ограничат движение по Буденновскому проспекту.

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