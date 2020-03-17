Движение автобусов изменится в Азове из-за ремонта

Работы будет проводить компания «Азовводоканал», из-за этого временно ограничат движение в переулке Павлова. На период ремонта поменяется схема движения автобусов.
«Изменения не коснутся количества предусмотренных остановок, но незначительно увеличат время в пути», — сказано в сообщении. Местных жителей попросили учитывать эти меры в «час пик».
Ранее появилась информация, что с 3 апреля в Ростове-на-Дону ограничат движение в левобережной зоне города. Кроме того, с 30 марта в Ростове ограничат движение по Буденновскому проспекту.