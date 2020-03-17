Газификацию Ростовской области завершат раньше срока

Президент России Владимир Путин поручил решить этот вопрос до 2030 года. Губернатор заявил, что планируется ускориться и завершить работы до 2025 года.
За прошедшие пять лет на строительство объектов газового хозяйства потратили 9,6 миллиарда рублей. В результате появились 5,5 тысячи километров газораспределительных сетей.
Все эти работы позволили провести газ в 70 тысяч домов. В данный момент в области уровень газификации составляет 88%.
«Для завершения этой работы потребуется более 20 миллиардов рублей. Это непростая задача, но мы справимся», — заявил губернатор.