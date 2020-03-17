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Газификацию Ростовской области завершат раньше срока

17 марта 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области на пять лет раньше запланированного срока будет завершена газификация региона, сообщает областное правительство.

Президент России Владимир Путин поручил решить этот вопрос до 2030 года. Губернатор заявил, что планируется ускориться и завершить работы до 2025 года.

За прошедшие пять лет на строительство объектов газового хозяйства потратили 9,6 миллиарда рублей. В результате появились 5,5 тысячи километров газораспределительных сетей.

Все эти работы позволили провести газ в 70 тысяч домов. В данный момент в области уровень газификации составляет 88%.

«Для завершения этой работы потребуется более 20 миллиардов рублей. Это непростая задача, но мы справимся», — заявил губернатор.

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