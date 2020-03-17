Маски и антисептики закончились в аптеках Ростова

Местные жители проявляют беспокойство, несмотря на то, что в регионе нет ни одного зарегистрированного случая заболевания. Корреспондент попытался купить маски в трех аптеках города и везде были очереди в рабочее время. Масок и антисептиков в учреждениях не оказалось.