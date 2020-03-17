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Маски и антисептики закончились в аптеках Ростова

17 марта 2020, 09:45
Фото: RostovGazeta
коронавирус ростов-на-дону
Жители Ростова-на-Дону раскупили в аптеках маски и дезинфицирующие средства из-за сообщений о коронавирусе, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Местные жители проявляют беспокойство, несмотря на то, что в регионе нет ни одного зарегистрированного случая заболевания. Корреспондент попытался купить маски в трех аптеках города и везде были очереди в рабочее время. Масок и антисептиков в учреждениях не оказалось.

Обеззараживающих средств также не было и в магазинах. После работы люди приходят в торговые точки и набирают огромные тележки продуктов, возле касс появляются очереди.

Ранее в регионе запретили массовые мероприятия и очные занятия в вузах. Полный материал о ситуации с масками читайте в материале RostovGazeta.

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