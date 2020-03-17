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Прокуратура помогла таганрогской семье обрести жилье после урагана 2014 года

17 марта 2020, 20:49
Фото: pixabay.com
Прокуратура города Таганрога приняла меры к защите права семьи на получение государственного жилищного сертификата, говорится в сообщении регионального ведомства.

В прокуратуру обратилась жительница Таганрога, которая сообщила, что лишилась жилья после урагана 2014 года. Квартира женщины располагалась в переулке Итальянском и была сильно повреждена. В 2015 году администрация города признала жилье непригодным для проживания, а заявительница с несовершеннолетним сыном были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Администрация Таганрога направила обращения в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития региона о включении женщины и ее ребенка в список граждан, лишившихся жилья в результате чрезвычайной ситуации, имеющих право на получение государственных жилищных сертификатов. Но, несмотря на это, семья так и не получила сертификат на жилье.

Прокуратура направила в суд иск о признании права на получение государственного жилищного сертификата, обязании выдать данный сертификат. Суд требования прокурора удовлетворил. «Определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда и Четвертого кассационного суда общей юрисдикции судебное постановление оставлено без изменения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры» — сказано в сообщении.

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