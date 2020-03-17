Прокуратура помогла таганрогской семье обрести жилье после урагана 2014 года

В прокуратуру обратилась жительница Таганрога, которая сообщила, что лишилась жилья после урагана 2014 года. Квартира женщины располагалась в переулке Итальянском и была сильно повреждена. В 2015 году администрация города признала жилье непригодным для проживания, а заявительница с несовершеннолетним сыном были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.