Школы и детсады Ростовской области закрывать на карантин пока не будут

Во всех учебных заведениях области усилили санитарно-эпидемиологический режим и ввели дополнительные меры профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Во всех школах и детсадах проводят дополнительную влажную уборку, дезинфекцию и проветривание помещений. Убирать и обеззараживать классы будут и во время каникул.