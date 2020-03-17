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Школы и детсады Ростовской области закрывать на карантин пока не будут

17 марта 2020, 08:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
коронавирус карантин
В Ростовской области закрывать школы и детские сады на карантин из-за коронавируса пока не планируют, сообщила региональный министр образования Лариса Балина.

Как пишет «Дон 24», все школы и детсады в регионе в настоящий момент работают в штатном режиме, переносить весенние каникулы тоже не планируют, но могут их продлить в случае возникновения необходимости.

Во всех учебных заведениях области усилили санитарно-эпидемиологический режим и ввели дополнительные меры профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Во всех школах и детсадах проводят дополнительную влажную уборку, дезинфекцию и проветривание помещений. Убирать и обеззараживать классы будут и во время каникул.

Родителей просят внимательно следить за состоянием своих детей и в случае недомогания сразу вызывать медиков.

Напомним, крупные вузы Ростова уже перешли на дистанционное обучение.

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