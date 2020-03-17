Школы и детсады Ростовской области закрывать на карантин пока не будут

Как пишет «Дон 24», все школы и детсады в регионе в настоящий момент работают в штатном режиме, переносить весенние каникулы тоже не планируют, но могут их продлить в случае возникновения необходимости.
Во всех учебных заведениях области усилили санитарно-эпидемиологический режим и ввели дополнительные меры профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Во всех школах и детсадах проводят дополнительную влажную уборку, дезинфекцию и проветривание помещений. Убирать и обеззараживать классы будут и во время каникул.
Родителей просят внимательно следить за состоянием своих детей и в случае недомогания сразу вызывать медиков.