Си Цзиньпин назвал Ухань ключем к победе над коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин с самого начала возглавил борьбу против коронавируса, пишет muksun.fm. Он установил особый контроль за эпидемией в провинции Хубэй и поручил предпринять максимум усилий для профилактики и контроля заболевания. Китайский лидер заявил, что его народ ведет ожесточенную борьбу с эпидемией, а безопасность и здоровье людей стоят на первом месте.
Напомним, с 23 января в Ухане были приостановлены движение городского общественного транспорта, железнодорожное и авиасообщение. Жителям запретили без веских оснований покидать город.
В течение десяти дней в Ухане построили госпиталь "Хошэньшань", а со всей страны в город были направлены свыше 42 тысяч медработников. Кроме того, для борьбы с вирусом были открыты дополнительные 16 больниц на 13,5 тысячи койко-мест. Си Цзиньпин тогда заявил, что противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов - это фундамент дальнейшей борьбы с коронавирусом.
В конце января обстановка с распространением эпидемии в провинции Хубэй начала быстро ухудшаться.
«Ухань - это ключ к победе в борьбе с коронавирусом. Если победит Ухань, то победит и Хубэй. Если победит Хубэй, то победит вся страна», - заявил глава КНР.
Уже в следующем месяце появились первые результаты. Сначала была выписана первая группа излечившихся от коронавируса, а через месяц число таких пациентов превысило 50 тысяч человек.
"Укрепив уверенность и объединив усилия, используя точечные меры профилактики и контроля, мы обязательно одержим победу над коронавирусом!" - говорил Си Цзиньпин.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что будет хвалить Китай снова и снова, потому что действия руководства страны действительно помогли сдержать распространение вируса по всему миру.
Отметим, что кадровые работники во многих регионах Китая были привлечены к ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей.
Си Цзиньпин также заявил, что, несмотря на эпидемию, власти страны должны ликвидировать нищету в стране до конца года. Китайский лидер подчеркнул, что выведение из-за черты бедности всего населения китайских деревень ,в соответствии с установленными стандартами в 2020 году, должно быть выполнено в обозначенные сроки.