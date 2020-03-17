Си Цзиньпин назвал Ухань ключем к победе над коронавирусом

В течение десяти дней в Ухане построили госпиталь "Хошэньшань", а со всей страны в город были направлены свыше 42 тысяч медработников. Кроме того, для борьбы с вирусом были открыты дополнительные 16 больниц на 13,5 тысячи койко-мест. Си Цзиньпин тогда заявил, что противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов - это фундамент дальнейшей борьбы с коронавирусом.