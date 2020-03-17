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Си Цзиньпин назвал Ухань ключем к победе над коронавирусом

17 марта 2020, 07:21
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае стала самой масштабной ЧС в истории здравоохранения КНР. Большая скорость распространения вируса оказалась для страны кризисом и серьезным испытанием.

Председатель КНР Си Цзиньпин с самого начала возглавил борьбу против коронавируса, пишет muksun.fm. Он установил особый контроль за эпидемией в провинции Хубэй и поручил предпринять максимум усилий для профилактики и контроля заболевания. Китайский лидер заявил, что его народ ведет ожесточенную борьбу с эпидемией, а безопасность и здоровье людей стоят на первом месте.

Напомним, с 23 января в Ухане были приостановлены движение городского общественного транспорта, железнодорожное и авиасообщение. Жителям запретили без веских оснований покидать город.

В течение десяти дней в Ухане построили госпиталь "Хошэньшань", а со всей страны в город были направлены свыше 42 тысяч медработников. Кроме того, для борьбы с вирусом были открыты дополнительные 16 больниц на 13,5 тысячи койко-мест. Си Цзиньпин тогда заявил, что противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов - это фундамент дальнейшей борьбы с коронавирусом.

В конце января обстановка с распространением эпидемии в провинции Хубэй начала быстро ухудшаться.

«Ухань - это ключ к победе в борьбе с коронавирусом. Если победит Ухань, то победит и Хубэй. Если победит Хубэй, то победит вся страна», - заявил глава КНР.

Уже в следующем месяце появились первые результаты. Сначала была выписана первая группа излечившихся от коронавируса, а через месяц число таких пациентов превысило 50 тысяч человек.

"Укрепив уверенность и объединив усилия, используя точечные меры профилактики и контроля, мы обязательно одержим победу над коронавирусом!" - говорил Си Цзиньпин.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что будет хвалить Китай снова и снова, потому что действия руководства страны действительно помогли сдержать распространение вируса по всему миру.

Отметим, что кадровые работники во многих регионах Китая были привлечены к ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей.

Си Цзиньпин также заявил, что, несмотря на эпидемию, власти страны должны ликвидировать нищету в стране до конца года. Китайский лидер подчеркнул, что выведение из-за черты бедности всего населения китайских деревень ,в соответствии с установленными стандартами в 2020 году, должно быть выполнено в обозначенные сроки.

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