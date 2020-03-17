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В Таганроге осудили мужчину за кражу 25 телевизоров

17 марта 2020, 03:04
Фото: https://pixabay.com
В Таганроге вынесли приговор в отношении местного жителя, который под видом ремонта телевизоров обманывал клиентов, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На скамье подсудимых оказался Игорь Кравченко, который проводил диагностику телевизоров и озвучивал сумму работ. Их он забирал с собой якобы для проведения ремонта, но не возвращал обратно.

«В некоторых случаях фигурант отдавал телевизор, но в сломанном виде. Потерпевшими по делу стали 25 человек, размер ущерба превысил 360 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По факту мошенничества завели уголовное дело, суд приговорил Кравченко к трем годам заключения. Отбывать наказание он будет колонии-поселении.

Решение суда не вступило в законную силу.

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