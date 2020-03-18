«Би-2» даст онлайн-концерт на Okko

Музыканты перенесли свои «живые» концерты из-за неблагоприятной санитарной обстановки в Европе. Выступления в Томске, Иркутске, Новосибирске также не состоятся. В итоге группа выбрала новый формат — посмотреть онлайн-концерт можно будет на странице okko.
Трансляция концерта начнется в 19:00 по московскому времени. Группа сыграет поклонникам песни, которые вошли в программу тура NewBest. «Би-2» также ответит на вопросы поклонников, задать их можно уже сейчас в группе онлайн-кинотеатра Okko VK. Авторы самых интересных вопросов получат в подарок подписки от Okko. Но стоит поторопиться: количество призов ограничено.
Музыканты призвали фанатов беречь себя и близких. Это особенно важно в условиях непростой эпидемиологической ситуации.
Отметим, что мультимедийный сервис Okko начал работу в 2011 году. Сегодня он представлен на всех ключевых платформах, среди которых Smart TV, mobile, Apple TV, PlayStation 4, web. Ежемесячная аудитория уже превысила 12 миллионов человек.Любители кино могут купить или скачать понравившийся фильм в высоком качестве, либо арендовать контент на двое суток и посмотреть новинки без рекламы.
Okko сегодня располагает не менее 50 тысячами единиц популярного видео от ведущих мировых киностудий. Оборот сервиса за год вырос на 96%, он составил почти пять миллиардов рублей, а количество уникальных пользователей превысило 33 миллиона человек.