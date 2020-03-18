«Би-2» даст онлайн-концерт на Okko

Отметим, что мультимедийный сервис Okko начал работу в 2011 году. Сегодня он представлен на всех ключевых платформах, среди которых Smart TV, mobile, Apple TV, PlayStation 4, web. Ежемесячная аудитория уже превысила 12 миллионов человек.Любители кино могут купить или скачать понравившийся фильм в высоком качестве, либо арендовать контент на двое суток и посмотреть новинки без рекламы.