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До середины мая останется в СИЗО ростовский следователь, взявший жену в заложники

18 марта 2020, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подполковник юстиции Сергей Ткачев из Ростова-на-Дону, который взял в заложницы жену, останется в СИЗО до середины мая, решение принял Ленинский районный суд.

Как пишет donday.ru, Ленинский районный суд Ростова продлил следователю меру пресечения в виде нахождения под стражей до 19 мая 2020 года включительно.

Напомним, Ткачев утром 20 ноября 2019 года взял в заложницы свою беременную супругу. Из-за происшествия оцепили целый квартал, на переговоры сотрудник регионального СУ СК РФ идти отказался, потому квартиру пришлось штурмовать спецназу.

Появилась информация, что на этот шаг следователь пошел из-за проводимых обысков в рамках дела в отношении генерала УФСИН Муслима Даххаева.

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