До середины мая останется в СИЗО ростовский следователь, взявший жену в заложники

Как пишет donday.ru, Ленинский районный суд Ростова продлил следователю меру пресечения в виде нахождения под стражей до 19 мая 2020 года включительно.
Напомним, Ткачев утром 20 ноября 2019 года взял в заложницы свою беременную супругу. Из-за происшествия оцепили целый квартал, на переговоры сотрудник регионального СУ СК РФ идти отказался, потому квартиру пришлось штурмовать спецназу.
Появилась информация, что на этот шаг следователь пошел из-за проводимых обысков в рамках дела в отношении генерала УФСИН Муслима Даххаева.