ФАС не советует давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Газета «Известия» пишет, что согласно пояснениям ФАС, прогнозы по поводу стоимостной политики могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции. Речь идет о предполагаемом использовании участниками рынка текущей ситуации для увеличения объема продаж. Эти действия могут привести к установлению высоких цен.
Отмечается, что на сегодняшний день ФАС непрерывно отслеживает цены на социально значимые товары в России, в частности на продукты питания. Служба намерена оперативно реагировать на возможные нарушения антимонопольного законодательства.