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ФАС не советует давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

18 марта 2020, 14:56
Фото: pxhere.com
Федеральная антимонопольная служба России рекомендовала представителям власти и бизнеса не делать много заявлений относительно динамики цен и предполагаемого дефицита.

Газета «Известия» пишет, что согласно пояснениям ФАС, прогнозы по поводу стоимостной политики могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции. Речь идет о предполагаемом использовании участниками рынка текущей ситуации для увеличения объема продаж. Эти действия могут привести к установлению высоких цен.

Отмечается, что на сегодняшний день ФАС непрерывно отслеживает цены на социально значимые товары в России, в частности на продукты питания. Служба намерена оперативно реагировать на возможные нарушения антимонопольного законодательства.

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