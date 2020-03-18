ФАС не советует давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Газета «Известия» пишет, что согласно пояснениям ФАС, прогнозы по поводу стоимостной политики могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции. Речь идет о предполагаемом использовании участниками рынка текущей ситуации для увеличения объема продаж. Эти действия могут привести к установлению высоких цен.