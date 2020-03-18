Футболиста Тарасова обвинили в безразличии к дочери

В свой день рождения Тарасов написал, что год для был сложным, но он убедился, что у него отличная семья и он счастлив. Он добавил, что все отрицательные моменты перекрываются рождением дочери.
Футболист отметил, что у него все именно так, как он хотел. Добавим, что это уже третий брак Тарасова, от первого у него есть дочь. Во втором браке детей не было, а в третьем Костенко родила две дочери.
«Очень жаль, что старшая дочь вам так безразлична к своим 33 годам. Только одни оправдания и никаких действий попытаться хоть как-то участвовать в жизни дочери», — прозвучало в комментариях.
«Не прошло и 33 года, чтобы человек убедился в третий раз, что у него суперская семья», — заявила одна из подписчиц.