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Футболиста Тарасова обвинили в безразличии к дочери

18 марта 2020, 05:06
Фото: tarasov23/instagram
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, заявили, что ему все равно на старшую дочь, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

В свой день рождения Тарасов написал, что год для был сложным, но он убедился, что у него отличная семья и он счастлив. Он добавил, что все отрицательные моменты перекрываются рождением дочери.

Футболист отметил, что у него все именно так, как он хотел. Добавим, что это уже третий брак Тарасова, от первого у него есть дочь. Во втором браке детей не было, а в третьем Костенко родила две дочери.

«Очень жаль, что старшая дочь вам так безразлична к своим 33 годам. Только одни оправдания и никаких действий попытаться хоть как-то участвовать в жизни дочери», — прозвучало в комментариях.

«Не прошло и 33 года, чтобы человек убедился в третий раз, что у него суперская семья», — заявила одна из подписчиц.

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