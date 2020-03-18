Никто из депутатов не захотел занять пост министра ЖКХ Ростовской области

Депутат Заксобрания Евгений Федяев предложил уйти в отставку министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую вслед за министром ЖКХ Андреем Майером. По словам депутата, Быковская уже 14 лет занимает пост министра и ситуация в здравоохранении не улучшается.
Быковскую защитил губернатор региона Василий Голубев, обратившись к Федяеву: «Хочу ответить на ваш вопрос, здорово, что заметили — министр ЖКХ нашел в себе силы и ушел. Не хотите министром ЖКХ поработать?». На это Федяев ответил: «Опыта нет».
«Здорово, шикарная позиция у вас. Коллеги, кто хочет министром пойти? Есть желающие? Завтра подпишу документ», — сказал глава региона.
На щедрое предложение Василия Голубева ни один из депутатов не откликнулся.
«Министру надо еще и помогать. Наследство и состояние инженерной инфраструктуры, требовательность населения. Министерство ЖКХ постоянно работает в режиме «чрезвычайной ситуации», — сказал губернатор.
Голубев добавил, что министру ЖКХ Андрею Майеру, который ушел с должности на днях, специалисты отрасли поставили за работу «тройку». «Но я исхожу из простой вещи — любым делом надо заниматься вместе. Нельзя в одну сторону показывать и говорить: „Он виноват“. Команда не сработала. Министерство — это не министр. Это группа людей, команда, и только в этом случае получается», — сказал Голубев. Губернатор отметил, что нужны «профессионалы, способные в этой ситуации взять эту ношу и понести».