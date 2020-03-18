Никто из депутатов не захотел занять пост министра ЖКХ Ростовской области

Голубев добавил, что министру ЖКХ Андрею Майеру, который ушел с должности на днях, специалисты отрасли поставили за работу «тройку». «Но я исхожу из простой вещи — любым делом надо заниматься вместе. Нельзя в одну сторону показывать и говорить: „Он виноват“. Команда не сработала. Министерство — это не министр. Это группа людей, команда, и только в этом случае получается», — сказал Голубев. Губернатор отметил, что нужны «профессионалы, способные в этой ситуации взять эту ношу и понести».