От Чехова до Великой Победы

Например, от 49-й школы девочки показали коллекцию «Времена года» — наряды, демонстрирующие зиму, весну, лето и осень. Театральная труппа из 80-й школы обратилась к русской классике: ребята поставили миниатюру «Мелочи жизни» по рассказу А. П. Чехова «Неудача». Наконец, хозяева, 53-я школа, выступили с постановкой фрагментов повести «А зори здесь тихие». В этом номере было много музыки, причем пели юные артистки сами и очень сильными голосами. Когда на сцене после трагического финала погас свет, в зале повисла тишина.