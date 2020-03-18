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От Чехова до Великой Победы

18 марта 2020, 14:50
К международному дню театра Кировское районное отделение «Единой России» организовало смотр лучших театральных кружков.

В ростовской 53-й школе прошло выступление победителей районного этапа конкурса детских театральных коллективов города. В программу представления вошли три номера в самых разных жанрах — от классической миниатюры до показа театрального костюма.

Например, от 49-й школы девочки показали коллекцию «Времена года» — наряды, демонстрирующие зиму, весну, лето и осень. Театральная труппа из 80-й школы обратилась к русской классике: ребята поставили миниатюру «Мелочи жизни» по рассказу А. П. Чехова «Неудача». Наконец, хозяева, 53-я школа, выступили с постановкой фрагментов повести «А зори здесь тихие». В этом номере было много музыки, причем пели юные артистки сами и очень сильными голосами. Когда на сцене после трагического финала погас свет, в зале повисла тишина.

«У нас прекрасные дети, — подвела итог выступления Антонина Воронцова, которая входит в состав регионального политического совета „Единой России“. — Сейчас школьные театры есть практически во всех образовательных учреждениях Кировского района. Партия стремится активно поддерживать их развитие — помогать в оформлении залов, приобретении костюмов и оборудования и т. д.».

Событие поддержал предприниматель Павел Кузьмин. Он поблагодарил юных артистов, особо отметив постановку «А зори здесь тихие»:

«В этом номере затронута очень важная тема, — сказал бизнесмен. — В нынешнем году наша страна празднует юбилей Победы. И мы, в отличие от некоторых других государств, храним настоящую историческую память о войне».

Павел Кузьмин подарил лично от себя подарок каждому творческому коллективу.

Павел Кузьмин, глава компании «Европолимер»

«Я очень люблю детей, у меня самого две дочери-двойняшки», — добавил он.

Поддержка социальных учреждений города — одно из основных направлений общественной деятельности Кузьмина. Он также патронирует семьи, воспитывающие особенных детей и помогает развитию детского спорта.

Павел Кузьмин возглавляет компанию «Европолимер» и участвует в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед выборами в городскую Думу 7го созыва. Праймериз пройдут 31 мая.

#Новости#Общество
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