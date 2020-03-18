Почта России совершенствует современные стандарты сферы услуг

Вместе с совершенствованием сферы услуг развиваться должны и сотрудники. Именно для этого в Почте России организован Корпоративный университет, в котором все почтовики вне зависимости от стажа будут проходить обучение широкому спектру компетенций, от операторской работы до управленческих задач. Это не только повышает качество работы отдельных сотрудников, но и почтовых отделений в целом. В этой сфере все делается для того, чтобы клиент получил квалифицированную помощь. Кроме того, для отслеживания качества сервиса существует механизм обратной связи через мобильное приложение: там можно оценить работу почтового отделения и его персонала и оставить комментарии или замечания.