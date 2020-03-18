Почти 100 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Ростовской области

Глава региона Василий Голубев поручил областному Минздраву не допустить уменьшения ФАПов. Он поставил задачу ускорить их замену и приобретение.
Отмечается, что на эти цели предусмотрят средства в бюджете. Кроме того, до конца года во всех детских поликлиниках внедрят элементы «Бережливой поликлиники».
Стало также известно, что до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 99 поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи, участковых больниц. Эта информация прозвучала на заседании правительства региона.
Участники отметили, что предстоит увеличить количество врачей в регионе.
Ранее появилась информация, что новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области.