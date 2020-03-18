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Почти 100 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Ростовской области

18 марта 2020, 11:50
Фото: Правительство Ростовской области
фап
В Ростовской области до 2022 года установят почти 100 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев поручил областному Минздраву не допустить уменьшения ФАПов. Он поставил задачу ускорить их замену и приобретение.

Отмечается, что на эти цели предусмотрят средства в бюджете. Кроме того, до конца года во всех детских поликлиниках внедрят элементы «Бережливой поликлиники».

Стало также известно, что до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 99 поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи, участковых больниц. Эта информация прозвучала на заседании правительства региона.

Участники отметили, что предстоит увеличить количество врачей в регионе.

Ранее появилась информация, что новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области.

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