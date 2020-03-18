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Подпольных оружейных мастеров обнаружила ФСБ в Ростовской области

18 марта 2020, 18:42
Фото: pixabay.com
В Ростовской области пресекли деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием, сообщило ФСБ РФ.

Кроме жителей Ростовской области к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов оказались причастны проживающие еще в ряде российских регионов. В частности, республики Крым, Хабаровского края, Самарской, Саратовской областей и еще около десятка регионов.

В ходе операции по местам проживания и работы нелегальных оружейников изъяли четыре пулемета, 11 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 92 винтовки, карабина и ружья, 79 пистолетов и револьверов, а также два гранатомета «РПГ-18», 13 ручных осколочных гранат, около восьми тысяч патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше семи килограммов взрывчатых веществ , два приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия и комплектующие. Всего обнаружили десять подпольных оружейных мастерских.

Отмечается, что операцию ФСБ проводила совместно с МВД.

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