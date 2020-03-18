Подпольных оружейных мастеров обнаружила ФСБ в Ростовской области

В ходе операции по местам проживания и работы нелегальных оружейников изъяли четыре пулемета, 11 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 92 винтовки, карабина и ружья, 79 пистолетов и револьверов, а также два гранатомета «РПГ-18», 13 ручных осколочных гранат, около восьми тысяч патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше семи килограммов взрывчатых веществ , два приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия и комплектующие. Всего обнаружили десять подпольных оружейных мастерских.