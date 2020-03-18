«Россети» уходят в онлайн-режим

Отметим, что на протяжении последних лет группа компаний «Россети» пристально следит за развитием потребительских интернет-сервисов. Сегодня во всех «дочках» холдинга разработаны и внедрены новейшие инструменты. Последние могут взаимодействовать с потребителями по вопросам, которые связаны с технологическим присоединением, увеличением и перераспределением мощности. Также в онлайн-режиме продолжается прием жалоб на плохое качество или отсутствие электроэнергии.