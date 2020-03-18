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«Россети» уходят в онлайн-режим

18 марта 2020, 16:52
Фото: rosseti.ru
Со среды, 18 марта, корпорация «Россети» закрывает свои центры обслуживания клиентов и потребителей в 19 субъектах Российской Федерации. Данная мера является временной. Клиентские сервисы продолжат работать в режиме онлайн.

С четверга, 19 марта, «Россети» закроют свои центры обслуживания клиентов и потребителей еще в восьми российских регионах. Энергетики продолжат оказывать клиентам услуги. Заявки от потребителей станут принимать по Интернету и по телефонам горячей линии. Пакеты документов, которые уже успели подготовить по обработанным заявкам, клиенты получат по почте или в электронном виде, информируют «Новые известия».

Россияне смогут связаться с «Россетями» посредством единого портала электросетевых услуг, а также через сайты сетевых компаний. Помимо этого, для связи специалисты холдинга разработали и уже запустили новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Сервис доступен пользователям Android и IOs.

По словам представителей корпорации, данный шаг является ответом на современные тенденции и пожелания клиентов. Хоть закрытие сервисов - мера временная, она полностью соответствует положениям реализуемой «Россетями» концепции «Цифровая трансформация - 2030».

Отметим, что на протяжении последних лет группа компаний «Россети» пристально следит за развитием потребительских интернет-сервисов. Сегодня во всех «дочках» холдинга разработаны и внедрены новейшие инструменты. Последние могут взаимодействовать с потребителями по вопросам, которые связаны с технологическим присоединением, увеличением и перераспределением мощности. Также в онлайн-режиме продолжается прием жалоб на плохое качество или отсутствие электроэнергии.

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